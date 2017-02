Artistas pintam e ocupam a cidade de Aracati com oficinas e intervenções urbanas

22:56 · 06.02.2017

Narcélio Grud é um dos três artistas que fará construção de grandes murais pela cidade ( Foto: Divulgação )

Para colorir e fazer arte no litoral. A 1ª edição do projeto “Conexões Aracati” promete sacudir a cidade de Aracati e demais municípios da região com a realização de diversas atividades entre os dias 7 e 11 de fevereiro. Uma residência artística com a presença dos artistas Stefano Libertini, Narcélio Grud, Rafael Limaverde e demais convidados(as), além de diálogos e formações com os grafiteiros locais, pinturas de murais nas ruas, rodas de conversa e uma noite de música e livepainting (pintura ao vivo). As intervenções artísticas se darão nas ruas da cidade, um encontro da arte urbana com a memória e a história local, uma ação de valorização da riqueza arquitetônica e de fortalecimento da cultura local. A arte promovendo um “novo” olhar da população de Aracati com o seu legado material.

A programação conta com a realização de oficina “Arte urbana no grafite” nos dias 07 e 08 de fevereiro (terça e quarta-feira), inicialmente, em Canoa Quebrada no Polo de Lazer de Canoa Quebrada de 08h às 12h e de 13h às 17h e segue em com aulas práticas - os alunos estarão em vivência com os artistas em Aracati. A atividade tem carga horária de 40h/a e a proposta é atender 10 adolescentes/jovens das comunidades periféricas de Canoa Quebrada, locais onde já estão sendo promovidas intervenções pelo artista Stefano Libertini juntamente com o apoio de outros locais.

Ao vivo

Além da oficina, a população vivenciará, através de diversas intervenções urbanas, uma explosão de cores e tintas, podendo acompanhar, ao vivo e na rua, a construção de grandes murais pela cidade. A ideia é que cada um dos três artistas - Stefano Libertini, Narcélio Grud, Rafael Limaverde – pinte um grande muro e a cidade ganhe esse legado. As intervenções nos murais acontecem nos dias 09, 10 e 11 de fevereiro de (quinta a sábado) nas principais vias da cidade.

E para animar a sexta-feira, vai ter pintura ao vivo nas ruas da cidade – o LIVEPAINTING CONEXÕES acontece no dia 10/02 (Sexta-feira) de 17h às 22h com diversas atividades de graffiti, música, feirinha de artesanato e atividades infantis. Dentro da programação, espaço também para bate-papo e interação com artistas locais. O projeto promove, no dia 11/02 (sábado) às 09h no Jardim da Secretaria de Cultura, Turismo e Economia Criativa de Aracati, uma roda de conversa sobre “Arte urbana e suas conexões” com a mediação da artista Maíra Ortins.

O “Conexões Aracati” conta com a produção do Instituto Assum Preto e Apoio Cultural da Secretaria de Cultura, Turismo e Economia Criativa de Aracati e Secretaria da Cultura do Estado do Ceará - Secult.

PROGRAMAÇÃO: 7 a 11 de janeiro

OFICINA “ARTE URBANA NO GRAFITE”

Dias: 07 e 08/02 (terça e quarta-feira)

Local: Polo de Lazer de Canoa Quebrada. Rua Dragão do Mar.

Horário: 08h às 12h e 13h às 17h.

Público-alvo: Adolescentes, jovens e artistas de Canoa Quebrada/ Aracati.

INTERVENÇÕES MURAIS

Dias: 09, 10 e 11/02 (quinta a sábado)

Local: Ruas de Aracati

Artistas: Narcélio Grud, Rafael Limaverde e Stefano Libertini.

LIVEPAINTING CONEXÕES

Dia: 10/02 (Sexta-feira)

Horário: 17h às 22h

Atividades: graffiti, música, feirinha de artesanato e atividades infantis.

RODA DE CONVERSA “Arte urbana e suas conexões”

Dia: 11/02 (Sábado)

Horário: 09h

Local: Jardim da Secretaria de Cultura, Turismo e Economia Criativa de Aracati.

Participantes: Narcélio Grud, Rafael Limaverde e Stefano Libertini

Mediação: Maíra Ortins.