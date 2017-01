Ar-condicionado e wi-fi serão obrigatórios nos novos ônibus intermunicipais

08:03 · 26.01.2017 / atualizado às 15:09

Nova decisão irá permitir o aumento no conforto nas viagens de longa duração, por exemplo. ( FOTO: Reprodução )

Os novos ônibus que serão incorporados à prestação do serviço regular metropolitano convencional de transporte rodoviário intermunicipal do Ceará deverão ser equipados de wi-fi e ar-condicionado. A decisão foi publicada nesta quarta-feira (25) no Diário Oficial do Estado.

A decisão assinada pelo governador Camilo Santana diz respeito à necessidade e conveniência de implantar melhorias nas condições de conforto e comodidade nos coletivos que fazem transporte de passageiros entre municípios cearenses.

Conforme o decreto, a instalação dos equipamentos proporciona um ambiente climatizado, minimizando o desconforto causado pelas temperaturas elevadas do clima do Ceará. Já a rede wi-fi gratuita permitirá que o passageiro tenha à disposição uma ferramenta de comunicação, informação e entretenimento, atenuando possíveis transtornos ocasionados pela duração dos deslocamentos.

Além do reforço na comodidade, o texto do decreto Nº 32.136 publicado nesta quarta obriga que as empresas tirem de circulação ônibus que já atingiram o limite de vida útil.

Regras

De acordo com as metas do Governo, as transportadoras ficam obrigadas, ao incluírem novos ônibus, que estes sejam dotados de equipamento de ar-condicionado e de sistema de wi-fi, na proporção anual mínima de 12,5% da frota cadastrada.

A decisão dita ainda que somente após efetivada a renovação de 12,5% da frota com ar-condicionado e wi-fi no curso do ano, será permitida, durante o restante do mesmo ano, a inclusão de veículos sem esses itens.

Aumento de passagens

De imediato, não há implicação no aumento das passagens. Segundo o decreto do Governo, o impacto no cálculo tarifário referente à instalação dos equipamentos será verificada através de revisão tarifária ordinária ou extraordinária, resguardada a possibilidade de aplicar outro meio de compensação.