Apesar das chuvas de pré-estação, açudes têm aporte total de apenas 7,41%

12:29 · 24.12.2017 / atualizado às 12:37

Atualmente, 123 reservatórios estão com volume abaixo de 30% no Ceará - Foto: arquivo

Atualmente, o volume armazenado de água das bacias está distribuído em:

- Litoral (37,90%),

- Alto Jaguaribe (6,47%),

- Coreaú (52,35%),

- Metropolitanas (17,23%),

- Serra da Ibiapaba (20,08%),

- Médio Jaguaribe (2,57%),

- Salgado (9,04%),

- Acaraú (17,39%),

- Banabuiú (2,37%),

- Sertões de Crateús (0,26%),

- Curu (9,28%),

- Baixo Jaguaribe (0,94%).

Atualmente, apenas o açude Germinal, em Palmácia, está com volume acima de 90%. Outros 123 reservatórios estão com volume abaixo de 30% no Ceará.

Ao todo, de acordo com dados da Cogerh, 51 açudes estão com volume morto e 21 secos.

Já sangraram os açudes:

- Angicos, Itaúna e Tucunduba, da bacia do Coreaú;

- São Pedro Timbaúba, Gameleira e Quandú, da bacia do Litoral;

- Maranguapinho, Itapebussu, Tijuquinha, Cahuipe, Cocó e Germinal, das bacias Metropolitanas;

- Valério e Caldeirões, da bacia do Alto Jaguaribe,

- Acaraú Mirim, da bacia do Acaraú.