Ao Vivo: Funceme apresenta o prognóstico para a quadra chuvosa de 2017 no Ceará

09:03 · 18.01.2017 / atualizado às 09:49

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) divulga, em entrevista coletiva no Palácio da Abolição, em Fortaleza, a previsão para o acumulado de chuvas no trimestre fevereiro-março-abril. A expectativa dos cearenses é que de os meteorologistas anunciem um prognóstico melhor que o dos últimos anos. O Estado já entra no sexto ano seguido de seca.

Entretanto, os técnicos do órgão afirmam que há uma forte tendência de neutralidade nas temperaturas do Oceano Pacífico Equatorial (nem El Niño, nem La Niña) durante a quadra chuvosa de 2017. Essa indefinição aumenta a relevância da análise das diferenças de temperaturas entre o norte e o sul do Oceano Atlântico Tropical. Se a parte sul estiver mais aquecida, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) tende a se posicionar também ao sul da Linha do Equador, atuando de forma mais favorável às chuvas no Ceará.