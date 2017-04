Aberta seleção para professor substituto nos campi de Crateús, Quixadá e Russas

16:39 · 05.01.2017 / atualizado às 18:21

Estarão abertas, de 9 a 13 de janeiro, as inscrições para seleção de professor substituto dos campi da Universidade Federal do Ceará em Crateús e Quixadá. No Campus de Crateús, a vaga é para o setor de estudo "Programação Computacional", com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de R$ 4.209,12. É exigido título de mestre.

No Campus de Quixadá, há duas vagas, sendo uma para o setor de estudo "Administração em Sistemas de Informação" e outra para o setor de estudo "Matemática Discreta, Estrutura de Dados e Algoritmos". Em ambos, a carga horária é de 20 horas semanais, com remuneração de R$ 2.768,02. Para essas vagas, exige-se título de mestre.

Já as inscrições para a seleção de professor substituto do Campus de Russas podem ser feitas de 16 a 20 de janeiro. Há uma vaga para cada um dos seguintes setores de estudo: "Administração e Engenharia Econômica", carga horária de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 5.697,61 e exigência do título de doutor;"Álgebra Linear e Cálculo",carga horária de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 3.117,22 e exigência do diploma de graduação;"Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais" – Carga horária de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 5.697,61 e exigência do título de doutor;"Engenharia de Software", carga horária de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 4.209,12 e exigência do título de mestre.

Mais informações sobre inscrição e processo seletivo estão no Edital nº 06/2017, disponível na página da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep - https://goo.gl/o2x8Vn).