Obras da Avenida do Contorno chegam a 90%

00:00 · 23.12.2016 por André Costa - Colaborador

O principal objetivo é desafogar o intenso tráfego em Juazeiro, além de possibilitar uma alternativa à Av. Padre Cícero ( Foto: André Costa )

Juazeiro do Norte. As obras da construção do Anel Viário, também chamada de Avenida do Contorno, alcançaram, nesta semana, 90% de execução, segundo o secretário adjunto das Cidades, Quintino Vieira, que visitou, nesta quinta-feira (22), as obras da 2ª etapa, neste Município do Cariri cearense. Com investimento superior a R$ 48 milhões, oriundos do Governo do Estado, por meio do Banco Mundial (Bird), a edificação tem como principal objetivo desafogar o intenso tráfego em Juazeiro, além de possibilitar ao condutor uma alternativa que não seja a Avenida Padre Cícero, via bastante saturada e que dá acesso ao município cratense e à região Centro-Sul do Estado.

Para Quintino, esta é uma das edificações mais importantes em execução no Cariri. "É uma obra muito grande em tamanho e em importância. São 5,16 km, com dois viadutos nos trechos, e ainda no 1º semestre de 2017 a população do Cariri vai receber essa grande obra que vai melhorar muito a qualidade de vida, pois teremos a redução do tráfego da área central da cidade de Juazeiro do Norte para uma rota periférica, melhorando assim a fluidez do trânsito", declarou Quintino. Um dos viadutos, será o mais alto do interior do Ceará com nove metros.

A expectativa é de que, com a conclusão do anel viário, problemas relacionados ao tráfego sejam minimizados. Juazeiro conta atualmente com uma frota superior a 100 mil veículos, conforme dados do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) e mais de 220 transportes alternativos - vans e ônibus - segundo Departamento Municipal de Trânsito (Demutran). Em época de romarias, cresce o número de caminhões e ônibus e o fluxo se intensifica, causando congestionamentos ainda maiores nas artérias centrais.

A ideia, segundo a Secretaria das Cidades, é disponibilizar uma rota alternativa que circule por fora do perímetro central, além de fomentar o comércio e desenvolver áreas periféricas. O Anel Viário tem ramificações em dois pontos estratégicos do município: na Avenida Padre Cícero, via de acesso para o Crato, e na Rodovia Padre Cícero, que dá acesso, por exemplo, à capital do Estado.

FIQUE POR DENTRO

Projeto prevê mais segurança e ciclovias

Ao fim da construção da Avenida do Contorno, serão 8,56 quilômetros de pista dupla, perfazendo um total de 17,12 quilômetros de rodovia simples. O projeto prevê, para cada rolamento, sete metros de largura, com canteiro central, bueiros, ciclovias, passeios acessíveis, iluminação, drenagem, construção de dois viadutos e sinalizações horizontal e vertical.