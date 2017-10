O ciclo de peregrinações se estende por até cinco meses

00:00 · 14.10.2017 por Alex Pimentel - Colaborador

Canindé. Poucos dias após o encerramento das festividades em homenagem a São Francisco das Chagas, no dia 4 passado, data dedicada ao padroeiro de Canindé, a peregrinação de devotos a esta cidade distante 100Km da Capital continua. Segundo os paroquianos, esse movimento se encerrará somente no Dia do Romeiro, 3 de fevereiro, completando mais um ciclo de romarias. Até lá mais de 1,5 milhão de fiéis terão visitado o maior santuário franciscano da América Latina. Os cálculos são da Paróquia-Santuário de São Francisco.

Esses números representam 20 vezes mais que toda a população do Município, mas frei Marconi Lins, pároco-reitor do Santuário e articulador da programação religiosa franciscana em Canindé, garante não ser exagero. A Paróquia acompanha e cadastra as caravanas, que chegam de ônibus. São dezenas deles, chegando e partindo, já que os paus-de-arara, caminhões adaptados como meio de transporte habitual do sertanejo, foram proibidos de circularem nas rodovias federais e estaduais a partir do ano retrasado.

Há ainda as motorromarias, cada vez mais frequentes e outros milhares que chegam em veículos particulares, com as famílias, ou a pé, cumprindo promessa. Há também quem chegue de bicicleta, em ciclorromaria. Pelo quinto ano consecutivo, quatro deles partiram de José de Freitas, cidade próxima à Teresina, no Piauí, para o Santuário de São Francisco das Chagas. Eles saíram do Município de origem no dia 7 de setembro. Percorreram 508Km em seis dias de viagem para chegarem a Canindé, no dia 13. Conforme um dos romeiros ciclistas, José da Rocha, eles pretendem atrair mais devotos nos próximos anos.

Muitos têm acolhida nos abrigos erguidos para os romeiros, o de São Francisco, com capacidade para quatro mil romeiros e o de Santo Antônio, para 1.500. Neles, os visitantes recém-chegados pagam apenas R$ 3. Outros peregrinos, centenas deles, preferem o bosque da Praça dos Romeiros, onde, como ocorria há mais de um século, os mais afortunados costumavam se acomodar para o descanso após a longa jornada a pé de terras distantes até o Santuário.

Os hotéis da cidade também são muito procurados. Em alguns, os preços são populares, com diária de R$ 20 a R$ 30. Na Rua Gervásio Martins, bem próximo à Praça da Basílica, São 12 hospedarias em pouco mais de um quarteirão.

Os ônibus param na porta. Os visitantes são recebidos como se fossem da família. Essa é exatamente a mensagem de frei Marconi Lins para a população, acolher bem quem chega de viagem em visita religiosa. Atendendo ao apelo do líder religioso, os romeiros não estão sendo mais explorados comercialmente.

Hoje com 79 anos, Maria das Graças de Oliveira lembra da primeira visita a Canindé, acompanhava a mãe, viúva de pouco tempo, que perdeu o marido para a violência. Desesperada pela necessidade de criar ela, ainda com 12 anos, e outros oito filhos, a mãe resolveu fazer a peregrinação e oferecer ao santo sua promessa de continuar voltado à cidade todo ano se a graça dela fosse alcançada: ter como alimentar os filhos. Desse momento não esquece. "Para matar a fome do corpo primeiro é preciso matar a fome da alma e o alimento para quem é devoto de São Francisco é a fé", comentou emocionada.

Hoje, o número de romeiros trajando o hábito, uma vestimenta de cor marrom utilizada por São Francisco e seus seguidores, está diminuindo. Maria Mourão, Maria Josefa, Maria Inácio e Maria Ribeiro estão entre as exceções. Há mais de uma década elas viajam todos os anos de Picos, no Piauí, para Canindé. Quando chegam à cidade, após um percurso rodoviário 360Km, fazem questão de vestirem o traje franciscano. O restante do grupo, outros 32 devotos, se espalharam pela cidade.

O movimento dos romeiros é notado por toda parte. Além das orações e das bênçãos de São Francisco, o interesse maior é pelas lembranças do Santo , suvenires em miniatura, fitinhas, chaveiros e outros produtos vendidos nos corredores comerciais ambulantes. Os grupos ainda são encontrados na Basílica e na Casa dos Milagres, também visitando o zoológico, o museu, mas o interesse da maioria é pela estátua, considerada a maior de São Francisco no mundo, erguida com recursos públicos.

Enquete

Por que você faz romaria?

"Eu comecei a vir para cá quando ainda era criança, acompanhando alguém para pagar alguma promessa e acabei me apegando a São Francisco e a esta terra, onde a fé da gente se torna ainda mais forte"

Luiz Gonzaga Bastos, 81

Romeiro de Codó (MA)

"A fama de São Francisco de Canindé é grande. Quem não tem como pagar para se curar de doença na Medicina, se apega a ele, obreiro de milagre. Resta apenas agradecer. Faço isso há 20 anos"

Maria Anunciada Bastos, 71

Romeira de Codó (MA)

Fique por dentro

Histórias de milagres desde o início

Quando a capela de São Francisco das Chagas começou a ser erguida, às margens do Rio Canindé, em meados de 1775, o sargento-mor lusitano Francisco Xavier de Medeiros não imaginava a dimensão da sua obra. Apesar de concluída e inaugurada somente 21 anos mais tarde, não demorou muito a surgirem peregrinos em busca de conforto espiritual no pequeno espaço dedicado ao Santo, considerado imagem do filho de Deus, Jesus Cristo, na Terra. A cada graça alcançada, a reputação de Francisco de Assis aumentava.

O primeiro milagre atribuído ao Santo surgiu logo no início da construção da capela. O sargento-mor, idealizador da obra, presenciou um pedreiro, Antônio Maciel, caindo de uma das torres. Naquele momento, o benfeitor, devoto fervoroso, valeu-se do Santo e, milagrosamente, o operário ficou preso pela camisa aos andaimes, não tombando ao chão, o que seria sua morte certa. Pouco tempo depois, o próprio Francisco Xavier de Medeiros, ainda na construção, sofreu um grave acidente. No dia seguinte, ele acordou saudável e disposto, continuando a construção.

Essas histórias milagrosas são narradas pela Paróquia-Santuário de São Francisco das Chagas.

