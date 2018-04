Novos sistemas de abastecimento de água

00:00 · 27.04.2018

Fortaleza. A Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), entrega, na tarde desta sexta-feira (27), três sistemas de abastecimento de água, nos municípios de Baturité e Capistrano, no Maciço de Baturité. As entregas, pelo programa Água Para Todos e Projeto São José, beneficiam 422 famílias das comunidades das Mondengo e Carqueija dos Sabino Mota. O investimento na segurança hídrica das comunidades rurais é de R$ 2.059.776,46.

O primeiro evento ocorre às 15h, quando o secretário-chefe da Casa Civil Nelson Martins e o secretário de Desenvolvimento Agrário, Francisco de Assis Diniz, entregam dois sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário na comunidade Carqueija dos Sabino Neto. A obra, pelo Projeto São José, atende a 344 famílias e representa um investimento de R$ 1.824.079,00 no acesso à água de qualidade.

Em seguida, às 17h, é a vez da comunidade Mondengo, no município de Baturité, receber o sistema de abastecimento de água pelo Água Para Todos. As 78 famílias recebem oficialmente a água na torneira que foi conquistada com o investimento de R$ 235.697,46. Neste último caso, os recursos são do Governo do Ceará e do Ministério da Integração Nacional.