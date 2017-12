Municípios registram, aos poucos, as primeiras chuvas

00:00 · 21.12.2017 por Marcelino Júnior - Colaborador

Miraíma. Foi com alegria que os moradores deste Município do Norte do Ceará receberam a chuva que banhou a sede ontem, registrando, segundo informações da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), 14,6mm. Miraíma ficou entre os nove que registraram precipitações de terça para quarta-feira, seguido de Santana do Acaraú (12mm), Massapê (6mm) e Itapipoca (5,2mm), todos da mesma região. Assim como no Norte do Ceará, aos poucos, as chamadas chuvas de pré-estação começam a se manifestar em diversos pontos do Estado, sendo os mais relevantes até o momento: Norte, Cariri, Sertão Central e Inhamuns.

> Profetas se mostram otimistas sobre 'inverno'

Essas tão aguardadas primeiras chuvas confirmam as expectativas, não apenas das previsões meteorológicas da Funceme, mas também de quem aguarda ansiosamente as chuvas que molham o roçado e trazem de volta, todos os anos, a esperança de um bom "inverno". "Aqui na sede, a chuva pegou a todos de surpresa. O tempo foi fechando devagarinho e, de repente, a chuva começou a cair. A felicidade foi grande", disse a comerciante Vânia de Barros.

Segundo a Funceme, até o momento, os maiores acumulados foram registrados em Itapipoca (110,8mm), quando a chuva deixou alagados alguns pontos da periferia, no último dia 16; e Altaneira, com precipitações de 24mm, registradas na segunda-feira (18).

Segundo o meteorologista David Ferran, em janeiro, se consideram as precipitações mais significativas do período, porque os sistemas de Vórtice Ciclônicos de Altos Níveis e Cavados de Altos Níveis são mais atuantes. "Sendo assim, com ventos circulando entre 12 e 13 quilômetros de altitude, essas chuvas isoladas devem se espalhar nos próximos dias para o restante do Estado. E sobre a previsão da quadra chuvosa, só devemos ter algo mais consistente a partir do dia 20 de janeiro", adiantou.

O radialista Flávio Teixeira, morador de Itapipoca, diz que o assunto tem repercutido nos programas de rádio e nas rodas de conversa. "As pessoas estão otimistas com o tempo favorável. Tem gente que já acredita, até, na chegada do inverno", diz.