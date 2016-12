Monólitos Resgate conquista Quixadá pela ação voluntária

00:00 · 31.12.2016 por José Avelino Neto - Colaborador

Os socorristas prestam a primeira assistência às vítimas em Quixadá ( Fotos: José Avelino Neto ) O grupo, que já é reconhecido no Município, precisa de apoio para continuar atuando

Quixadá. Solidariedade é o que move o trabalho dos voluntários do Monólitos Resgate. Semelhante ao Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), mas com limitações de atuação e serviços, o grupo é especializado em fazer resgates e prestar socorro à população deste Município do Sertão Central cearense, distante cerca de 170 Km de Fortaleza. A equipe de socorristas atende desde vítimas de ferimentos por armas de fogo, àquelas pessoas que sofreram algum acidente de trânsito, tudo de maneira gratuita.

A doméstica Aparecida Amaral Nepomuceno viu o filho cair da moto depois de perder o controle do veículo enquanto transitava pelas ruas de Quixadá. Sentindo fortes dores, ele dizia que não sentia o membro.

Ela chegou ao local do acidente minutos depois, e se deparou com o jovem, de 19 anos, deitado no chão. Logo em seguida, a equipe do Monólitos Resgate chegou. O acidente foi em julho, mas, para ela, não há como esquecer o trabalho que os voluntários fizeram.

"Eu só vi aquele monte de gente, mas ninguém estava fazendo nada e nem eu, porque eu não sabia. Se não fossem eles, eu não sei como é que meu filho iria viver", relata Aparecida, emocionada. "A gente via o jeito cuidadoso, zeloso deles, sabe? Eles prepararam meu filho bem direitinho, e depois chamaram o pessoal do hospital. Eu não sei como agradecer", relatou.

Solidariedade em equipe

A atitude é pioneira. O Monólitos Resgate já atua há quase dois anos pelas ruas de Quixadá e ficou reconhecido ao longo dos tempos pelo seu trabalho voluntário. O grupo é formado atualmente por 23 integrantes. Como desenvolvem outras atividades paralelas, eles se revezam em três grupos de sete pessoas, que trabalham no mínimo uma vez por mês em escalas elaboradas de acordo com a disponibilidade e cada um.

Satisfação

Maríllia Stephanne de Almeida está na formação desde seu início e encara o trabalho como uma doação humana. "Pra mim é maravilhoso porque eu sempre gostei muito da área da saúde, e, por outro lado, é uma coisa tão simples que a gente pode fazer por aquela vítima, sabe? A única coisa que está ao nosso alcance é dedicar um pouquinho do nosso tempo e do estudo que eu tive para salvar aquela vida, e é isso que me move", relata a jovem.

Os salva-vidas do Monólitos Resgate são formados em uma escola técnica profissional de Quixadá na área de socorro hospitalar. Foi exatamente do curso que surgiu a ideia de criarem o grupo. Ele seria uma espécie de escola de estágio, onde os socorristas iriam viver, na prática, como funciona o trabalho de resgatar vidas.

O grupo trabalha em parceria com o Samu porque não pode realizar deslocamentos com os pacientes. Fica a cargo do Monólitos Resgate apenas o atendimento preliminar e de mobilização e primeiros socorros às vítimas. O translado e a continuidade no atendimento, fica a cargo dos profissionais da empresa privada.

Dificuldades

O trabalho desenvolvido se mantém com dificuldades. Falta apoio de logística e para a aquisição equipamentos. O material para operações de urgência e emergência é cedido pela escola técnica profissional onde foram formados. Já o material usado nas operações, como gazes, atadura, álcool em gel, máscara, luva, algodão, e até o almoço e a gasolina que usam para se deslocar até o local, são custeados pelos próprios membros da equipe. Ainda assim, cobrar pelos serviços que oferecem é uma possibilidade inimaginável.

"Mesmo com essa dificuldade, a gente nunca pensou e cobrar pelos atendimentos. Quanto o grupo foi pensado, a gente sempre colocou que queria para atender bem a população, já que eles sofrem tanto na demora dos atendimentos. Mas jamais pensamos em cobrar", complementou Maríllia. Ela acrescenta que, tendo em vista as dificuldades, alguns chegaram a desistir. "Muitos não resistem porque encontram dificuldades financeiras. Tudo sai do nosso bolso".

Ajuda

As dificuldades também ocasionaram numa menor atuação dos socorristas. Sem muitas condições, hoje, a equipe trabalha somente nos fins de semana. Eles dão preferência a dias com festas, comemorações locais ou feriados, porque avaliam que a incidência de acidentes é maiores.

O prefeito eleito de Quixadá nas últimas eleições, Ilário Marques, prometeu assistir à iniciativa em seu novo governo. Ele garante que vai avaliar a possibilidade de apoio. "É uma atitude muito bonita, muito humana. Nós assistimos a iniciativa desses jovens muito empolgados. Vamos estudar para poder viabilizar uma parceria, um apoio, enfim, algo que possa trazer força para o trabalho da equipe", declarou Ilário.

O empenho do grupo de socorristas que se sobrepõe às dificuldades é uma lição humana. Os quixadaenses que desfrutam da iniciativa torcem para que ela continue, e se comovem com o que é feito.

A doméstica Aparecida, hoje com o filho recuperado em casa, é grata ao esforço da equipe. Para ela, sem o Monólitos Resgate, a vida do filho, certamente, estaria em perigo.

"Eu peço muito a Deus por eles. Quem é que hoje em dia sai de sua casa para trabalhar de graça, lidando com sangue, com essas coisas difíceis que a gente nunca sabe como é que faz? Meu filho, esse grupo só pode ser uma bênção de Deus mesmo", disse.

Mais informações:

Monólitos Resgate

Quixadá-CE

Telefone: (88) 9 9625-8294