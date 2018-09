Milhares de motociclistas em peregrinação

00:00 · 17.09.2018 / atualizado às 00:53 por Alex Pimentel - Colaborador

Canindé. Uma frota de motociclistas devotos de São Francisco das Chagas comandada pelo engenheiro mecânico Edson Peixoto Maia ocupou as ruas de Canindé neste domingo. Repetindo o ritual dos últimos anos, mais de 30 mil chegaram fazendo festa. Anunciavam o início de mais um ciclo de romaria do padroeiro do Município, que se estende até o período natalino.

Muitas famílias procuraram os pontos estratégicos para observar com segurança o enorme comboio chegar à Cidade. Algumas chegaram cedo. A paciência valeu. "Era como uma enorme onda se movendo pelo asfalto. Coisas assim não demonstram apenas a fé, mas a união e a força do nosso povo por um propósito", comentou emocionada a dona de casa Maria Lúcia Martins. Ela acompanhou a filha e os netos até um morro, à margem da Rodovia BR-020. Aguardaram mais de quatro horas o cortejo passar.

O extenso comboio realizou o percurso de 117Km, da Av. Mister Hull, em Fortaleza, até o maior santuário franciscano da América Latina em pouco mais de duas horas. Viaturas e patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal (PRF) controlavam o tráfego e norteavam os visitantes. O Corpo de Bombeiros, ambulâncias e a Guarda Municipal davam apoio.

A Moto Romaria de Fortaleza chegava à sua 32ª edição. A bênção dos motociclistas, das motocicletas e dos capacetes estava programada para a Praça da Basílica, todavia, quando chegaram ao destino, foram guiados pelas viaturas até à Praça do Romeiro, ponto de encontro nos últimos anos, onde o frei Marconi Lins, pároco reitor do Santuário de São Francisco das Chagas, aguardava os moto-romeiros. Apesar da mudança repentina, não ocorreram transtornos.

Mesmo assim, um bom número de participantes seguiu para o local orientado antes da mudança. Por falta de informação, preferiram aguardar na Basílica. Outros seguiram para a Gruta de Nossa Senhora, onde são realizadas as celebrações para um maior número de fiéis. Ao meio-dia, foi celebrada missa especial, para todos os romeiros. Além da Moto Romaria, caravanas de devotos chegaram cedo, também para receber a bênção.

A Gruta ficou lotada para a celebração dedicada aos devotos visitantes. Eram mais de 10 mil pelos cálculos dos organizadores. O local de orações não lotou porque os grupos dispersaram. Enquanto parte deles visitava a Basílica, outros estavam na Casa dos Milagres ou faziam compras de lembranças. Alguns preferiram pagar suas promessas aos pés da estátua do Santo.

O autônomo Rogerio Farias de Oliveira e a esposa Maria do Carmo Farias participaram pela primeira vez. Eles ouviram falar da multidão, mas só acreditaram quando chegaram à concentração, diante do Colégio da Polícia Militar, em Fortaleza. Sem o costume de trafegar em grupo, seguiram um pouco atrás.

Programação dos Festejos

Segundo o frei Marconi Lins, as festividades de São Francisco começam na madrugada do dia 24 deste mês, com o hasteamento da bandeira e, na madrugada, às 4h, seguida da primeira celebração. Segue até 4 de outubro, dia dedicado ao Santo, com procissão pelas ruas da cidade, às 17h. No dia seguinte, os devotos podem acompanhar o arreamento da bandeira, ao meio-dia, na Praça da Basílica. A missa de encerramento, será na manhã de 4 de outubro, às 9h, na Quadra da Gruta. Às 17h, será a procissão.

Nos 11 dias de festejos, os romeiros poderão assistir missas na Quadra da Gruta às 5h, 7h, 9h, 11h e 16h. As novenas serão de 25 de setembro a 3 de outubro, na Praça dos Romeiros a partir das 18h.