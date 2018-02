Milagres é surpreendida por chuvarada

00:00 · 21.02.2018 por Antonio Rodrigues - Colaborador

Em Milagres, na Região Sul do Estado, a 435 quilômetros de distância de Fortaleza, a chuva na madrugada dessa segunda para terça-feira (20) surpreendeu os moradores, sobretudo do Sítio Serra Brava, onde foi registrado índice de 148 milímetros. Na estrada, se formou vários buracos, enquanto a ponte que dá acesso à comunidade inundou com água chegando a um metro de altura, deixando a localidade ilhada.

Água na cintura

Segundo o frentista Pedro David Martins, quando ele saiu para trabalhar, por volta de 7h30, a água estava na cintura. "Derrubou o canavial inteiro. Tive que botar a bicicleta no ombro para não ser arrastado. Mas nem sempre é assim. É que ontem a chuva foi forte", descreve.

Na zona urbana, um buraco se formou em plena avenida. Reformada no fim do ano passado, a cratera engoliu uma van que faz linha para Aurora. Além disso, muita lama se formou, principalmente no Centro da cidade.

No entanto, o secretário de Infraestrutura, Meio Ambiente e Recursos Hídrico, Ailton Crisóstomo, afirmou que uma equipe efetiva de funcionários está trabalhando para minimizar os estragos das chuvas, mas serão contratadas 10 pessoas para ampliar a força-tarefa.

Ele admite que, desde a segunda-feira (19), surgiram vários problemas, inclusive, com prédios municipais apresentando rachaduras. Ailton acredita que isso aconteça pela idade das edificações.

"Na zona rural, a questão é a estrada que apresenta buracos. Foi feita uma manutenção ano passado, mas já estamos fazendo um levantamento", adiantou o titular da Pasta.

Ruas alagadas

Os estragos das precipitações também atingiram cidades que apresentaram menores volumes de chuva na Região Sul, como Barbalha, que teve 51 milímetros, mas deixou várias ruas alagadas. A água chegou a altura de 30 centímetros em algumas casas, em pleno Centro da cidade, como, por exemplo, na Rua Edmundo de Sá Sampaio.