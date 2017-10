Micareta agita Sobral em sua primeira noite

00:00 · 12.10.2017

O Carnaval fora de época reuniu, na abertura do evento, grupos de fãs de gêneros musicais como forró e sertanejo, em clima de descontração ( Foto: MArcelino Júnior )

Sobral. Ao comemorar sua 21ª edição, o Carnabral volta a movimentar a Zona Norte como forte influência no calendário de eventos, não apenas da Região Metropolitana de Sobral (RMS), mas também do Estado. Iniciado ontem (11), o Carnaval fora de época reuniu, em seu dia de abertura, um grande número de pessoas que foram prestigiar o cantor Xandy, comandando o trio Aviões Elétrico, que marca a volta do cantor à cidade, dessa vez, em carreira solo.

"O local escolhido para o retorno do primeiro bloco de forró a conquistar o público brasileiro foi a cidade de Sobral. Xandy abre, oficialmente, o Carnabral 2017, e comanda duas voltas, num percurso de 2 quilômetros de pura folia", disse Ênio Sávio, um dos organizadores.

Com 15 anos de estrada, o Aviões do Forró traz para a festa um repertório cheio de sucessos consagrados. Os "aviãozeiros", como são chamados os fãs de Xandy, lotaram o corredor da folia, instalado no início da Avenida Cleto Ponte, uma das mais importantes da cidade, que dá acesso à Serra da Meruoca. O local escolhido acomoda 90 camarotes, com vista total da passagem de todas as bandas. Neste ano, a novidade fica por conta do Camorote VIP, com programação personalizada, e o Camarote VemTambém, com a presença de personalidades cearenses.

Outra novidade é o retorno do Bloco Boneco, o mais antigo e tradicional da cidade, "e o único no Brasil puxado por três trios elétricos", garante Ênio Sávio, da organização, que adianta, "o Bloco Alternativo, também bastante conhecido pelos amantes do Carnabral, é outro que retorna com tudo, neste ano em que comemoramos 21 edições, ao lado de Xandy Avião, nosso parceiro de muitos anos", reforça.

O autônomo Renato da Silva Fernandes, 30, participou dos três últimos anos em que o Carnabral mobilizou a Zona Norte, sendo o último, o ano de 2015. "Que bom que a festa voltou a ser realizada, pois o Carnaval fora de época já faz parte das poucas opções de lazer que a cidade oferece; mas, pelo que vejo, mobiliza um grande número de pessoas. Sou aqui mesmo da região, mas acredito que a renda gerada com o turismo impacte, de certa forma, na economia local. Estou hospedado na casa de amigos, mas sei de pessoas que estão em hotéis e pousadas da cidade. Isso gera renda", disse.

Programação

O Carnabral segue, nesta quinta-feira, com Solteirões, Bell Marques e Iohannes Imperador. Na sexta-feira, a multidão vibra ao som de Luiz Marcelo e Gabriel, Gabriel Diniz, e Nathan Lokêta. No sábado, o percurso será comandado por Rafa e Pipo Marques, Léo Santana, e o agito da Banda Patrulha, que encerram a festa. Cada banda passa duas vezes pelos camarotes.