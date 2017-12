00:00 · 19.12.2017

A programação para esta quarta-feira (20) conta com diversas ações. É o Natal das Crianças, com apresentações culturais, grupo de contadores de histórias, lanches, brinquedos e a presença do Papai Noel.

Amor e Luz em Jaguaribe

O encerramento da 5ª edição do Natal de Amor e Luz, na próxima quinta-feira (21), terá show de Paulo José e da dupla Ítalo e Renno, além da esperada presença do Papai Noel.