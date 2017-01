Mais notícias de Regional: Moradores reclamam de unidade móvel

00:00 · 24.01.2017

Amontada

A unidade do Senac está parada no Centro desde julho e funcionou até outubro. Os moradores reclamam que, vez ou outra, atrapalha o tráfego. O Senac informou que a unidade tem autorização da Prefeitura e que as atividades foram suspensas pela mudança na gestão municipal, mas serão retomadas em fevereiro.

Juazeiro do Norte

Professor do Sesc é destacado

Eder Tertuliano da Silva, professor do Pré-Vestibular da Escola Educar Sesc, em Juazeiro, foi escolhido o melhor professor da cidade no concurso "Nota 10", realizado em janeiro. O prêmio, consolidado na região, acontece anualmente e é organizado pelo promoter Jackson Texxas.

Paramoti

Município realiza festa de aniversário

Paramoti comemora, amanhã (25), 59 anos de emancipação política. Para festejar a data, vai haver festa em praça pública, com Ítalo e Renno, Forró Real, Chaguinha do Acordeon e Manelzim Cantor.