Mais notícias de Regional: Mirante é inaugurado na Praia de Lagoinha

00:00 · 20.12.2016

Paraipaba

A Secretaria do Turismo do Ceará (Setur) inaugurou ontem o Mirante da Praia de Lagoinha, em Paraipaba, no Litoral Oeste do Estado, onde foram aplicados R$ 757.819,69. O espaço recebeu pisos em ecoblock, novo paisagismo, reforma do quiosque e construção de um deck para contemplação.

Cursos

IFCE oferta mais 565 vagas no Interior

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) oferta mais 565 vagas em cursos técnicos no Ceará. Em nova seleção, a instituição abriu vagas contemplando, cursos técnicos integrados, subsequentes e gratuitos, nos campi de Crato e de Iguatu. As inscrições se iniciaram ontem e seguem até 6 de janeiro, pelo site da instituição.

Juazeiro do norte

Programação natalina começa hoje

A Prefeitura de Juazeiro do Norte, anunciou a programação natalina a ser executada nesta semana no município. Luzes, estrelas, árvores de Natal e efeitos com lâmpadas LED e tubos simulando uma queda de neve em árvores e postes tomaram conta de algumas praças, ruas, avenidas e templos religiosos.

Shows

Apresentações em três municípios

O Serviço Social do Comércio (Sesc) realiza shows do cantor Waldonys nas unidades de Iguatu (20), Crato (21) e Juazeiro do Norte (22). O acesso é gratuito, porém a sugestão é que se doe alimentos e/ou brinquedos, que serão destinados às famílias da região atendidas pelo programa Mesa Brasil.