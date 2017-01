Mais notícias de Regional: Matrículas da Escola Educar Sesc

00:00 · 31.01.2017

Iguatu

A Escola Educar Sesc neste Município do Centro-Sul do Ceará, segue com últimas vagas abertas para novos alunos em 2017. São 38 vagas para Educação Infantil (grupo 5) e Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) para os turnos manhã e tarde. As aulas já iniciaram, mas ainda é possível se matricular. A Escola Educar Sesc Iguatu mantêm 1.141 alunos.

Tabuleiro do Norte

Inscrições para curso técnico em Soldagem

O primeiro curso técnico em Soldagem está sendo ofertado pelo IFCE em todo o estado e pela primeira vez neste Município do Vale do Jaguaribe. As vagas para o novo curso devem ser disponibilizadas em processo seletivo, para modalidade subsequente, ou seja, para estudantes que já concluíram o ensino médio.