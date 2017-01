Mais notícias de Regional: Enel corta energia de prefeituras

00:00 · 27.01.2017

Inadimplência

A Enel Distribuição Ceará informa que suspendeu o fornecimento de energia de unidades das prefeituras de São Benedito, Independência, Novo Oriente, Caridade, Tabuleiro do Norte, Saboeiro e Limoeiro do Norte, devido ao não pagamento de faturas por parte dos municípios.

Procissão

Jaguaribe festeja sua padroeira

O município de Jaguaribe, através da Paróquia Nossa Senhora das Candeias, festeja, até o próximo dia 2, sua padroeira. A festa religiosa será encerrada com a missa solene e a realização da tradicional procissão do andor, com a imagem de Nossa Senhora percorrendo as principais ruas de Jaguaribe. A paróquia faz parte da Diocese de Limoeiro do Norte.

Milhã

13º salário foi pago integralmente

O ex-prefeito e servidor público de Milhã, Otacílio Macedo, garante que, "apesar das dificuldades por conta da crise financeira, pagou integralmente o 13º salário à totalidade dos servidores e quitou 67% da folha salarial de dezembro.