Mais de 40 anos de dedicação

00:00 · 30.01.2017

Iguatu. Quem faz a leitura da pluviometria em mais de 600 postos da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) espalhados nas cidades do Interior cearense são voluntários que se propõem a cooperar com o serviço, que é importante para os estudos meteorológicos, pesquisa comparativa com anos anteriores e estabelecimento da média do índice de chuva por períodos de tempo (mensal, trimestral, quadrimestral, anual).

No sítio Baú, zona rural de Iguatu, a professora aposentada Maria Zenalda Alves Nogueira, 96, integra o grupo de voluntários. Desde 1974, faz as anotações de cada chuva. Nunca falhou um dia. Ela é guardiã dos dados meteorológicos, um exemplo dentre aqueles que se propõem a ajudar a Funceme. Mantém um caderno com todos os dados, cada dia, mês e ano, com a pluviometria totalizada.

"Não me preocupo com a idade. Não quero parar. Enquanto puder, estou anotando e ligando para informar a Funceme", diz. Incansável e espirituosa, a líder comunitária do Sítio Baú conta um diálogo com uma telefonista da Funceme. Quando tinha 90 anos, ligou para avisar sobre os dados da chuva, logo depois do Carnaval, em 2001, e a funcionária que atendeu a ligação perguntou como tinha sido a folia, se tinha gostado. "Respondi que não havia brincado, disse a minha idade. Ela ficou admirada e comentou que eu tinha a voz firme. Será que ela queria que eu tivesse gaguejando?".

O caderno com as anotações é guardado com carinho. Folheando as páginas é fácil encontrar os índices pluviométricos anotados há 43 anos. Cada chuva, cada mês, cada ano. Alguns dados, dona Zenalda mantém de cor. "Em 2005, foi o ano que choveu menos", afirma. Depois de uma verificação rápida, é possível comprovar. Realmente, naquele ano foram apenas 392 mm.

Dona Zenalda reafirma que nunca falhou um dia a anotação de chuva. "Quando viajo, deixo pessoas encarregadas", disse. Ela lembra que, no início, os dados eram anotados em um formulário e enviados mensalmente pelos Correios para a Funceme. Não havia a informação diária, por meio de telefone. Outro aspecto, a aposentada e voluntária faz questão de frisar: "não me preocupo quando morrer, se haverá continuidade ou não desse trabalho".

Na semana passada, um repórter de Juazeiro do Norte foi a Baú fazer entrevista com dona Zenalda sobre o trabalho de anotação da pluviometria. "Ficou admirado, mas ele veio em nome de um jornalista da Holanda, Amsterdã, que vai publicar a reportagem comigo em vários idiomas", conta, em tom de alegria.

Nos últimos anos, dona Zenalda conta com o apoio da filha, Naura Alves Nogueira, enfermeira, aposentada, por causa da dificuldade de deslocamento e da vista até o ponto onde está instalado o pluviômetro, que é cercado para proteção dos animais. "Chove mais pela madrugada, mas, nos últimos anos, as chuvas têm sido finas, ruins para a agricultura. Eu acredito na Funceme, mas alguns têm uma besteira de dizer que 'querem saber mais do que Deus'. Ora, Deus deixou a inteligência para o homem desenvolver".

Outros dados

Em Baú, o ano que choveu mais entre 1974 e 2016 foi 1985, um índice elevado, 1.711mm. Os anos de 1984 a 1989 foram de intensa pluviometria, acima de mil milímetros. Dona Zenalda lembra um fato curioso: "Em 1989, o Açude Orós sangrou duas vezes". O filho de dona Zenalda, Mauro Nogueira, veterinário da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ematerce), também destaca os seis anos seguidos de chuvas acima de mil milímetros e ainda observa que, em 1990, foram anotados 940mm. "Por pouco não foram sete anos", comentou.

Nos últimos cinco anos, entre 2012 e 2016, as chuvas têm sido escassas. Um dos período de redução mais prolongados que o Ceará enfrentou. Em 2012 foram 725mm; em 2013, 766mm; em 2014, 833mm; em 2015, 535mm e em 2016, 615mm. "No ano passado, plantaram três vezes e perderam tudo porque as chuvas são irregulares, localizadas", ensina dona Zenalda. "No mês de fevereiro só houve uma chuva", acrescentou.

As anotações pluviométricas do sítio Baú revelam outra curiosidade: desde 1974, só houve sete chuvas acima de 100mm. Foram as seguintes: 136 mm em 6 de março de 1975; 114mm em 29 de abril de 1978; 119mm em 15 de janeiro de 1979; 101 mm em 19 de abril de 1982; 143mm em 26 de março de 1987; 106mm em 26 de outubro de 2011; e 110mm em 18 de março de 2016, véspera de São José.

E por falar no santo, a comunidade de Baú tem como padroeiro, São José. Há mais de cem anos os moradores católicos festejam 30 dias de novenas. "Neste ano, vamos rezar mais ainda, pedindo muitas chuvas a São José", disse dona Zenalda Alves. "Que ele nos abençoe". Ela participa, na capela centenária, de todas as celebrações ao longo do mês de março. (H.B.)