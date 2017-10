Lançada a pedra fundamental da Escola Modelo

00:00 · 13.10.2017

Empresário e presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso, e prefeito de Caucaia, Naumi Amorim, no lançamento da Escola Modelo ( FOTO: KLEBER A. GONÇALVES )

O Dia da Criança começou com boas novas para a comunidade do Araturi, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Além de vivenciarem uma manhã de atividades comemorativas, com pula-pula e distribuição de brinquedos, os participantes viram o bairro ser agraciado com a primeira Escola Modelo do Instituto Myra Eliane, cuja pedra fundamental foi lançada durante solenidade. Com inauguração prevista para o segundo semestre de 2018, o novo Centro de Educação Infantil (CEI) Olga e Parsifal Barroso poderá atender 600 crianças das comunidades adjacentes.

A unidade de ensino trabalhará com metodologias desenvolvidas pelo projeto Valores Humanos na Educação Infantil, uma parceria do Instituto Myra Eliane com o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (CAOPIJ).

Seis municípios já se comprometeram a inserir, nas legislações municipais, normas que adequem o projeto pedagógico de creches e pré-escolas à inclusão de conteúdos direcionado à formação dos valores humanos e do caráter das crianças de até seis anos de idade.

"A ideia é que se monte um complexo que valorize a criança que tem de quatro a seis anos, ou seja, a educação infantil. É nessa idade que se forma o caráter do ser humano. Além disso, queremos ter professores preparados para transferir esse amor e esse sentimento para os estudantes", destaca o empresário e presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso.

Para concretizar a parceria, a Prefeitura de Caucaia assinou um Termo de Ajustamento de Conduta com o Instituto e cedeu um terreno de 17 mil m² para a construção do CEI. Depois de finalizado, o complexo terá pátio de atividades com 700m²; 20 salas de atividades com 45m², cada, para até 30 crianças; seis salas para atividades como dança e música; brinquedoteca, biblioteca, laboratório de Ciências e uma sala montessoriana.

A unidade ganhará ainda um miniteatro grego para 180 espectadores, refeitório para 600 pessoas, quadra poliesportiva infantil, vila, horta, pista de corrida, playground, campo de areia, chuveiro, área administrativa e banheiros. Outros equipamentos anexos serão o Centro de Formação Professora Francisca Clotilde, para a capacitação de até 100 professores do Município na metodologia dos Valores Humanos na Educação Infantil, e o Centro Temático de Etnias, para preservar e valorizar as memórias indígenas e quilombolas, dois grupos importantes na formação cultural de Caucaia.

Elogio

O prefeito da cidade, Naumi Amorim, elogiou a iniciativa. "Caucaia hoje está ganhando um grande presente. Se a gente focar nas crianças agora, daqui a 20, 30 anos, teremos uma cidade muito melhor", afirma. "A educação infantil é base, e nós começamos uma revolução", ressaltou a secretária de Educação do Município, Lindomar Soares.