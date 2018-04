Jovens são estimulados ao ofício santeiro de imagens

00:00 · 28.04.2018

Senador Pompeu. A proposta da criação do museu religioso não se limita ao colecionismo e exposição de peças. Com o início dos trabalhos, Adriano Souza e sua equipe encontraram muitas obras deterioradas, havendo a necessidade de restauro, não somente por mãos habilidosas, mas conscientes da importância e do processo de reparo, e também de criação. Entretanto, há carência de profissionais especializados no ofício. Quem tem o domínio das técnicas também tem muita encomenda.

Diante da necessidade, surgiu a parceria com a Oficina de Artes Sacras Padre Albino Donatti, em funcionamento na cidade, especializada em esculturas. O primeiro passo é aprender as noções básicas. Por esses motivos, o Instituto Assum Preto pretende estimular ciclos de oficinas. Um grupo, formado por estudantes e alguns pais, participou da primeira capacitação. Ao mesmo tempo, aprenderam a trabalhar com a arte em madeira.

> Museu da Fé e da Devoção funciona no Sertão Central

As aulas foram ministradas no ateliê da Oficina. Com 35 anos em atividade, ela tem fundamental importância para as artes plásticas em Senador Pompeu. Nasceu do ideal do padre Italiano Albino Donatti. A intenção era transformar a vida de jovens do Município proporcionando a eles uma profissão. A arte foi o caminho para a concretização do seu ideal. A escolinha, em princípio denomina Cirilo Dell'Antonio, capacita jovens nas áreas de escultura em madeira, desenho e pintura.

Hoje, é administrada por dois veteranos alunos Vamirez Argemiro e Máximo Ferreira. Os dois escultores sobrevivem de arte em meio ao sertão, principalmente sacra, exportando seus trabalhos, a maioria em tamanho real, para a Europa. Eles também criam peças, participam de exposições, de concursos e receberam prêmios e homenagens.