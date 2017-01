Jericoacoara lidera na preferência de turistas

00:00 · 10.01.2017 por Marcelino Júnior - Colaborador

Os depoimentos dos turistas ouvido coincidem com a avaliação do site americano de viagens TripAdvisor como um dos destinos mais queridos da América do Sul

Jijoca de Jericoacoara. A estudante Marina Campos, moradora do Estado do Tocantins, no Norte do País, neste ano resolveu seguir o conselho dos amigos e, para as férias, a escolha foi Jericoacoara, distante cerca de 294 Km de Fortaleza (CE-085) e um dos principais cartões-postais do Estado. A estudante diz que se apaixonou pelo que viu. "Tudo é lindo, inclusive à noite, que é bem movimentada. Parece que nem estamos no Brasil. Também achei bem segura e vi que a coleta de lixo funciona, apesar da quantidade de pessoas que circula na Vila", disse.

Outra que se encantou com Jeri foi Valderez de Carvalho Abrão, de Maringá, no Paraná. A psicanalista veio com a família por indicação dos amigos, e tem aproveitado a hospedagem, gastronomia diferenciada e passeios variados por diversos trechos cobertos de areias alvas, que ligam a Vila, de quase 2.500 moradores, a outros destinos turísticos, no município de Jijoca ou em seu entorno, como Camocim e Cruz. "Para a gente, que vem pelas dunas, ver os mangues, a vegetação, é lindo. Saber que tudo isto está dentro de uma área de proteção ambiental é muito importante, além da atenção que temos tido como turistas. Isso é o que realmente faz jus ao lugar", ressaltou.

Esses atrativos rendem, não apenas adjetivos a Jeri, mas prêmios, pois a praia foi eleita recentemente pelo site americano de viagens TripAdvisor como um dos destinos mais queridos da América do Sul, neste ano de 2017. O site fornece informações e opiniões de conteúdo relacionado ao turismo pelo mundo, além de fóruns de viagens e interativos, onde as pessoas trocam ideias e deixam impressões sobre os lugares visitados, como acomodações e restaurantes.

Especulação imobiliária

A Vila de Jericoacoara, instalada dentro de um Parque Nacional de quase nove mil hectares, recebeu o prêmio Travelers' Choice Destinos em Alta, e figura em terceiro lugar na lista mundial de destinos para este ano, tendo à frente San José Del Cabo, no México; e Whistler, no Canadá. Quando o ranking se refere ao Continente Sul-Americano, Jeri, figura em primeira colocação, seguida das cidades de Bonito, em Mato Grosso do Sul (MS); e Arequipa, no Peru. Com tantos atrativos, o volume de pessoas que circula pela Vila chega a dobrar no período de férias, em busca de algum dos quase seis mil leitos estimados, entre hotéis, pousadas e cômodos de aluguel. Um dos problemas tem sido a especulação imobiliária, que avança cada vez mais sobre a areia.

"Nós fizemos uma reunião sobre a invasão do espaço público para que os empreendedores tomem ciência de que mudanças terão que ser feitas, quer seja por notificação, punição com taxas ou, até mesmo, a demolição. Agora estamos num momento de identificação para que as medias possam ser tomadas", afirmou o vereador Jair Silva de Vasconcelos.

Infraestrutura

Atualmente, Jericoacoara conta com um efetivo policial de dez homens, além de mais dois policiais ambientais, que circulam pela Vila e na faixa de areia. Ainda segundo o vereador Jair, "isso foi possível por meio de várias manifestações dos moradores e de Conselhos Comunitários, até que o Estado percebesse que precisávamos de uma melhoria na segurança. No que se refere à saúde, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) funciona 24h, com médico, exames de raios-X e ambulatório, mas ainda não possui ambulância".

Fiscalização

Em relação aos resíduos sólidos, a coleta tem sido regular, com cerca de 10 toneladas recolhidas por dia. Deste material, 50% é reciclável, mas apenas 5% é separado pela usina de reciclagem para ser comercializado.

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) também tem feito um trabalho educativo na Vila, fiscalizando a circulação de veículos e, vez ou outra, multando condutores que não obedecem a sinalização.

A Vila de Jericoacoara não possui delegacia. As ocorrências, na semana, são encaminhadas para a sede de Jijoca de Jericoacoara, a 20Km; e, nos fins de semana, para o município de Acaraú, a cerca de 70Km.

"Estamos vivenciando um momento de excelente ocupação, mas temos que ter uma maior atenção sobre o que a praia representa. Estamos fazendo um levantamento para termos mais clareza sobre quais ações serão implementadas", disse o novo secretário de Turismo, Ricardo Gusso Wagner.