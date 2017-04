Ipueiras registra chuva de 101mm durante a noite

00:00 · 12.01.2017 por Honório Barbosa - Colaborador

Iguatu. A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou chuva em 63 municípios cearenses das 7h de sexta-feira às 7h de ontem. A maior precipitação ocorreu em Ipueiras, na Região da Ibiapaba (101mm) e deixou casas alagadas, derrubou parte de um muro de cerca de 50 metros de comprimento de um posto de gasolina, que está em construção na Vila Jorge.

Segundo a Funceme, as chuvas foram localizadas e apresentaram índices variados de pluviometria. Em Ipueiras, por exemplo, choveu na sede urbana (101 mm), na localidade de Matriz, já na Serra da Ibiapaba (67mm) e no distrito de América (64mm). Em Cascavel foram anotados 30mm e em Quixeré, 28.8mm.

Em Ipueiras, a chuva começou por volta das 20h e se estendeu por toda a noite. "A chuva veio grossa, uma pancada forte, por uma hora, e depois ficou fina no resto da noite", contou o radialista Dênis Paiva. Na localidade de Mirador, na casa de Henrique Paiva, a água entrou pela porta da frente e saiu pelos fundos, na cozinha, por causa da construção incompleta de um calçamento na rua principal. "Depois da chuva, os moradores retiraram a água", contou Paiva.

A dona de casa Lúcia Gomes disse que a água veio rápido, subiu pela calçada e entrou na sala. "Foi um susto. A chuva foi grossa durante uma hora. Veio de uma vez, e entrou em algumas casas", contou. Os moradores de dezenas de casas em Ipueiras ficaram até as 22h de terça-feira fazendo serviço de limpeza, retirando água.

O funcionário do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ipueiras, José Nilton Silva, disse que o pluviômetro da entidade registrou 120mm. Há registro também de 116mm em um pluviômetro particular na residência do secretário de Transportes do Município, Clairton Catunda. Não houve registro de queda de árvores e nem de outros danos materiais em Ipueiras.

Previsão

A Funceme prevê para esta quinta-feira (12) tempo com nebulosidade variável com possibilidade de chuva na região Centro-Norte do Estado. Para as demais regiões, céu entre parcialmente nublado e claro. Para sexta-feira (13), há possibilidade de chuvas isoladas no Noroeste do Ceará. Nas demais regiões, céu entre parcialmente nublado e claro.

O meteorologista da Funceme Raul Fritz disse que as precipitações que estão ocorrendo no Ceará são decorrentes da proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), cuja união pode provocar mais chuvas no Ceará.