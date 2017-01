Igrejas ajudam a contar a história de Sobral

00:00 · 28.01.2017 por Marcelino Júnior - Colaborador

Igreja de Nossa Senhora do Rosário, no Centro, é a mais antiga da cidade ( Fotos: Marcelino Júnior ) Embora não se tenha registro da data de construção, sabe-se que a Igreja de Nossa Senhora das Dores, também no Centro de Sobral, já existia em 1818; ao redor da Matriz de Nossa Senhora da Conceição, um pequeno povoado foi tomando ares de vila, até evoluir para a cidade de hoje

Sobral. A adolescente Lara Barbosa Maciel, 13, assim como o restante da família, vez ou outra, busca um contato mais aproximado com a fé, num lugar onde ela se diz mais integrada e em plena comunhão com Deus: o banco da igreja. E em Sobral, cidade ao Norte do Estado, onde a jovem mora, o templo preferido é o Santuário de São Francisco, erguido na Praça Deputado Francisco Monte, no Centro da Cidade. A estrutura imponente, construída em 1945, apresenta arquitetura com detalhes que se assemelham às antigas construções medievais, com aberturas laterais que ajudam na iluminação e ventilação de toda a nave. Há duas missas por dia, sendo quatro aos domingos.

Com tanta programação, não é de se estranhar que Lara se diga uma das mais fiéis, quando o assunto é frequentar a igreja; diferentemente do que ocorre com outros jovens de sua idade, afirma. "Sempre que venho, na semana, não vejo muitos jovens por aqui. E quando muitos vêm na última missa do domingo, os interesses estão longe da purificação ou da busca por alguma graça. Muitos vêm em grupos apenas para namorar, do lado de fora do prédio. Acho que nossa geração precisa estar mais próxima de Deus", afirma a jovem, antes de entrar no Santuário de São Francisco, em plena segunda-feira, para a missa das 17h30.

História de fé

Na história de sua construção, por força da fé de seus milhares de fiéis, a Igreja de São Francisco foi erguida inicialmente como capela, idealizada pelo morador português Francisco Rodrigues dos Santos, em 1870, sendo concluída 28 anos depois. Após a demolição da antiga capela, o atual templo foi construído em outubro de 1945, com inauguração, 11 anos depois, no período do Congresso Diocesano das Vocações do Jubileu Sacerdotal de Dom José Tupinambá da Frota, primeiro bispo de Sobral e personagem importante no desenvolvimento da cidade.

Torres medievais

As torres do Santuário de São Francisco, de onde os sinos dobram nos horários de missa, para atrair a atenção dos fiéis, se destacam entre a paisagem da Praça, com um desenho arquitetônico que lembra realmente antigas construções dos tempos medievais. De onde as duas se erguem, é possível observá-las de diversos pontos do Centro da Cidade. A visão é uma das mais belas, segundo a dona de casa Maria das Dores e Silva. "Moro a poucas quadras da Praça, e sempre frequento as missas do fim da tarde e às do domingo. Assim como o altar, a arquitetura das torres, para mim, são de uma beleza que chama atenção", afirmou.

Igreja dos Negros

Encravada no coração comercial de Sobral, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário se destaca como uma das mais antigas da cidade. Construída em 1767, pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, para substituir uma antiga estrutura de taipa, o templo abrigou, por muitos anos, a comemoração da coroação dos reis do Congo, nome de um dos festejos locais, realizada pelos escravos da época. Após a abolição da escravatura, os negros continuaram a tradição do Reisado Africano, por algum tempo, até que a festividade caiu no esquecimento. Até hoje, para alguns, a igreja é lembrada como de "Nossa Senhora do Rosário dos Pretinhos", por essa relação histórica.

Reformas

Ainda se mantendo de pé, a Igreja passou por constantes reformas, ao longo dos anos, que retiraram, em 1926, suas tribunas laterais, típicas do século XVIII. As mudanças se repetiram na troca do piso de tijolos, por ladrilhos hidráulicos, e na reforma do altar mor, entre os anos de 1941 e 1942, conforme projeto do italiano Agostinho Balmes Odisio, artista plástico da época, com obras espalhadas por São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Sempre de portas abertas à oração, a Igreja do Rosário, assim como todas as outras construções católicas, se mistura ao traçado urbanístico da cidade, revelando o quanto essa religião foi importante para a formação de seu primeiro povoado, cortado pelo Rio Acaraú. Com a força de sua arquitetura, as estruturas que se erguem em diversos pontos da cidade convidam o visitante à conexão com o Divino e uma viagem ao passado.

Formação

A instalação do que seria a primeira comunidade de Sobral data do século XVII, quando foi construída, na Fazenda Caiçara, a Matriz da Caiçara. Ao redor da edificação religiosa foram surgindo diversas moradias, próximas ao local onde hoje está a Igreja Matriz; que seria construída no século seguinte, assim como a Igreja do Rosário, templo que também colaborou para o povoamento da primeira Vila. A edificação da Sé, que abrigou em seu entorno os primeiros moradores, se destaca como peça central da Praça de mesmo nome. Com influência do estilo rococó, ou estilo da luz, como também ficou conhecido, por seus edifícios com amplas aberturas e sua estreita relação com o século XVIII, o prédio tem sua fachada com entrada em forma de arco de pedraria lavrada em lioz (tipo raro de calcário), importada de Portugal.

Valor histórico

Hoje, em pleno século XXI, os tempos são outros, tendo Sobral como importante polo de desenvolvimento da região Norte, e Município que ainda abriga suas inúmeras igrejas, cercadas de histórias e fé. Isso é o que afirma o padre aposentado Gonçalo de Pinho Gomes, do alto de seus cinquenta e quatro anos de vida sacerdotal.

"A igreja, em Sobral, trouxe um papel de destaque, que hoje se impõe. Ainda mais quando se refere à educação de seu povo. Escolas históricas de Sobral surgiram a partir dessas igrejas, assim como a primeira estrutura de saúde, que é a Santa Casa de Misericórdia. Essa estrutura, importante tanto no aspecto religioso, quanto social, é percebida até hoje", afirma.

