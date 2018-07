Icapuí entrega troféus aos vencedores

00:00 · 17.07.2018

Os festejos de São João e os concursos de quadrilhas continuam sendo uma animação no Interior. O município de Icapuí realizou nesse fim de semana o Festival de Quadrilhas, com entrega de troféus e premiação em dinheiro para os vencedores.

A quadra poliesportiva da comunidade de Ibicuitaba foi palco do Festival Interestadual de Quadrilhas Juninas de Icapuí. A quadrilha Brilha São João, de São João do Jaguaribe, alcançou 209,9 pontos e voltou para casa com o troféu de primeiro colocado além de uma premiação de R$ 2 mil. A quadrilha Junina Renascer, de Tabuleiro do Norte, foi a segunda colocada com 209,5 pontos e ganhou R$ 1 mil mais troféu. O terceiro lugar ficou com a tradicional quadrilha icapuiense Canoa Veloz com 208,8 pontos, que ganhou R$ 500,00 além de troféu.

Com 120 pontos, a quadrilha Brilha São João venceu com o melhor tema. Os prêmios de melhor rainha e marcador, ambas com 149,8 pontos, foi para a Junina Renascer. O troféu de melhor casal de noivos ficou com o grupo Brilha São João com 179,8 pontos.

Animação

A quadra poliesportiva ficou pequena para tanta animação. As quadrilhas Compasso da Maré (Icapuí), Canoa Veloz (Icapuí), Junina Renascer e Brilha São João participaram competindo. Brilho Junino e a quadrilha da Associação de Moradores de Ibicuitaba participaram, mas sem concorrer.

Após as apresentações das quadrilhas juninas, a animação ficou por conta da banda Brasas do Sertão e Gideon do Forró, Renata Falcão e Koka Mil. O Festival de Quadrilhas de Icapuí foi realizado pela Prefeitura Municipal, por meio das secretarias de Cultura e Juventude e Esporte e Turismo.

"É mais um momento importante de muita alegria e efervescência cultural em nosso Município", destacou o secretário Freitas Filho.