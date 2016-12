HRSC faz dois anos ainda sem funcionar plenamente

00:00 · 29.12.2016 por José Avelino Neto - Colaborador

Quixeramobim. Ontem fez exatos dois anos que o Hospital Regional do Sertão Central (HRSC) foi inaugurado neste Município a cerca de 220Km da Capital. Apresentado com festa à população de Quixeramobim na época pelo então governador Cid Gomes, o HRSC prometia atendimento em diversas especialidades a mais de 600 mil pessoas de mais de 20 cidades da região. Mas os atendimentos ainda colocam o HRSC no centro de uma polêmica.

Para a doméstica Elizabete Lima Guerra, o HRSC ainda é apenas um elefante branco construído às margens da CE-060. Ela procura atendimento pediátrico para a filha. "Eu não tenho condições de pagar e não consigo encontrar no outro hospital. A gente ainda não consegue consulta pra lá", afirma.

Há menos de um mês, o HRSC recebeu membros da Defensoria Pública do Estado, que foram taxativos: o hospital ainda não está funcionando. O Diário do Nordeste acompanhou a inspeção e encontrou, junto com os defensores, equipamentos ainda lacrados, salas equipadas, mas sem nenhum aparelho ligado e uma única pessoa aguardando atendimento.

Segundo a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), iniciou a primeira etapa do cronograma de funcionamento no dia 5 de dezembro, com o serviço do ambulatório de cirurgia e do ambulatório multiprofissional (fisioterapeuta, nutricionista e fonoaudiólogo), além dos serviços de exames laboratoriais e de imagem. Ainda segundo a Sesa, até ontem, foram realizadas 96 consultas, 61 atendimentos de nutrição, 359 exames laboratoriais e 19 ultrassonografias. Inicialmente, têm sido atendidos pacientes encaminhados pela Central de Regulação, com indicação de pequenas cirurgias. Neste primeiro momento, o cirurgião examina o paciente e solicita exames laboratoriais e de imagem para fazer a avaliação. O ambulatório multiprofissional tem dado suporte.