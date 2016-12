Hora de Plantar será lançado hoje no Cariri

00:00 · 28.12.2016 por André Costa - Colaborador

Crato. Com estimativa de beneficiar mais de 150 mil agricultores familiares do Estado do Ceará, o programa Hora de Plantar edição 2017 será lançado hoje, às 9h, no Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcante, neste município. O governador Camilo Santana (PT) e o secretário do Desenvolvimento Agrário, Dedé Teixeira, participam da solenidade que mais uma vez ocorre na região do Cariri.

Nesta edição, que terá investimento do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecop) no valor total de R$ 17.2 milhões, o projeto fará a distribuição de 3.217 toneladas de sementes de mamona, feijão caupi, milho variedade, milho híbrido e sorgo forrageiro, além de mais de sete milhões e meio de mudas de cajueiro anão precoce, essências florestais nativas e exóticas, maniva e palma forrageira. Deste total, 751.780 kg de sementes e 808.075 mudas são destinadas ao Cariri, que terá 22.694 agricultores contemplados.

As sementes ficarão disponíveis para os produtores nos escritórios ou postos avançados da Ematerce, já as mudas serão entregues diretamente nas comunidades rurais.