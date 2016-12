Gestão de Caucaia deve iniciar com avaliação e auditorias

00:00 · 30.12.2016 por Beatriz Jucá / Edison Silva - Repórter / Editor de Política

A experiência do prefeito Naumi Amorim em cargos eletivos foi iniciada há dois anos, quando assumiu mandato na Assembleia Legislativa ( Foto: José Leomar )

O deputado estadual Naumi Amorim assume pela primeira vez o cargo de chefe do Executivo em janeiro. Ele vai gerir a segunda cidade com maior eleitorado do Ceará, Caucaia, em um momento de crise econômica e diz que pretende unir as visões política e empresarial para superar os desafios. Priorizando áreas como saúde, educação e limpeza urbana, Naumi afirma que tentará abrir canais de diálogo com vereadores para elaborar suas estratégias de atuação. As ações, no entanto, não devem ser imediatas. Nos primeiros dias de gestão, o prefeito pretende realizar auditorias e reorganizar a máquina pública para só depois anunciar ações efetivas.

O que a população de Caucaia pode esperar do senhor em janeiro?

A população está esperando muita ação no primeiro momento. Eu quero pedir calma porque teremos primeiro que arrumar a casa. Depois, cobraremos dos secretários. Esse trabalho é de todos, não apenas do administrador Naumi. Vamos fazer de tudo para que a cidade tenha uma nova cara.

O senhor já tem um diagnóstico da Prefeitura após a transição? E o que lhe preocupa na gestão?

As informações não estão sendo passadas corretamente, então o trabalho da equipe de transição ainda não foi finalizado. Precisamos de mais informações para que a gente comece a fazer o trabalho que queremos em cada área. Por enquanto, estamos apurando ao máximo para não entrarmos na gestão perdidos. Mas vamos fazer auditoria quando assumirmos.

Durante a campanha, se aponta defeitos e se promete soluções. Quais são as principais preocupações do senhor em relação aos problemas enfrentados pelo Município?

Na saúde, precisamos reabastecer os postos porque hoje a gente vê que eles estão sucateados, com as macas quebradas e sem condições para que o pessoal possa trabalhar. Tenho procurado os deputados para a gente tentar trazer equipamentos novos. Na área da limpeza urbana, Caucaia tem o problema porque não cabe mais lixo nos canteiros. Eu quero limpar a cidade em menos de cem dias. Vamos orientar as pessoas e pedir a consciência para que elas coloquem o lixo na hora certa para o recolhimento. Quero trabalhar sempre ouvindo o povo, mas é importante que eles nos escutem também para estarmos em sintonia.

Caucaia não é uma cidade que aparece como quem investe bem com resultados em Educação. O que o senhor pretende fazer nessa área?

Hoje, a gente vê na cidade de Caucaia um problema com as merendas, e o aluno já fica desestimulado a ir para a aula. Vamos oferecer merendas de melhor qualidade e também ter atividades de esporte e lazer para tentar atrair as crianças e os adolescentes para a escola. Em 2008, tínhamos em Caucaia 75 mil alunos. Hoje, temos 55 mil.

Caucaia é um dos maiores municípios do Ceará. Fala-se da riqueza dele, sobretudo agora em razão do Porto do Pecém, que reflete na economia da cidade. O orçamento é suficiente para as necessidades da população?

Caucaia tem muito dinheiro saindo pelo ralo, por isso quero colocar a casa em ordem e fazer com que o dinheiro seja bem administrado. A gente tem que saber como gastar e valorizar o dinheiro do povo. Então vamos fazer um balanço geral nos primeiros 30 dias para que a gente planeje melhor os gastos e não erre.

Embora Caucaia seja um dos maiores municípios, não demonstra um crescimento de uma cidade da importância dela. O que o senhor pretende fazer para alcançar isso?

Vamos tentar atrair empresas para se instalarem no Município, gerando emprego e renda para a população. Tem uma promessa de uma refinaria para vir para Caucaia. Se isso acontecer, a cidade vai ganhar muito com esse investimento.

Qual a vocação de Caucaia para o mundo empresarial?

É a cidade litorânea com mais terras. Fica próxima ao Porto do Pecém e está num local estratégico. As empresas que já têm conversado com a gente têm um olhar diferente, e nós pensamos em oferecer algumas isenções para que elas se instalem e gerem emprego e renda.

Como o senhor se relacionará com a Câmara Municipal e o que o senhor pretende fazer para mudar para um sistema político que motive o crescimento da cidade?

Depois da eleição, devemos esquecer as divergências políticas e trabalhar juntos porque fomos todos eleitos pela população. Eu acho que cada vereador vai fazer a sua parte para que Caucaia se desenvolva mais. Ficamos um pouco atrás de cidades como Maracanaú e Eusébio e precisamos correr atrás. Quero fazer essa administração com diálogo.

O que o senhor deve levar da sua experiência como empresário para administrar a cidade?

Na política, você tem que atender a necessidade das pessoas, mas também tem que saber o momento de falar não nestes anos de crise. No comércio, quando você está passando por uma crise, você corta despesa. Na política, isso precisa ser feito também. Em Caucaia, eu tenho que reduzir os gastos porque temos uma dificuldade de recursos. Precisamos encontrar uma forma de criar reserva para consertar os problemas.

O senhor já sabe onde cortará?

Os cortes precisam ser feitos aos poucos. Teremos que enxugar a folha de servidores. As pessoas precisam trabalhar e vestir a camisa para fazer o município crescer. Vou equilibrar meu lado empresário e político para valorizar o dinheiro do povo. Pelo lado político, a gente precisa ceder. Nossos aliados também precisam trabalhar e vestir a camisa para que a cidade possa crescer.

*Prefeito de Caucaia