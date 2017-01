Fiéis celebram São Sebastião

00:00 · 20.01.2017 por Honório Barbosa - Colaborador

No Estado do Ceará, o Santo é padroeiro de sete municípios e copadroeiro de mais dois

Ipaumirim. A cada ano a fé se renova, se fortalece e atrai peregrinos para festas dedicadas aos santos. Nos santuários, nas igrejas, nas procissões ocorre a mais pura manifestação de religiosidade popular. Um bom exemplo ocorre nesta cidade, na região Centro-Sul do Ceará, que começou a se preparar para a tradicional romaria dedicada a São Sebastião, hoje.

No Ceará, São Sebastião é padroeiro das paróquias de Pedra Branca, Monsenhor Tabosa, Nova Olinda, Mangabeiras, Mulungu, Choró, Apuiarés e copadroeiro de Aquiraz e de Ipaumirim. O santo também é celebrado em centenas de capelas em distritos e vilas rurais do Interior do Estado. São exemplos, o distrito de Lima Campos (Icó) e os distritos de Barro Alto e José de Alencar (Iguatu).

Em Nova Olinda, os festejos começaram com a condução do pau da bandeira do santo, caminhada e celebração de novena. Milhares de devotos saíram do sítio Olho D'água e percorreram cinco quilômetros até a Igreja Matriz.

Em Ipaumirim, a cada dia 20 de janeiro, os fiéis caminham cerca de três quilômetros e sobem 204 degraus para assistir à missa celebrada às 7h, em frente à Pedra de São Sebastião, nesta cidade, na região Centro-Sul do Ceará. Movidos pela fé, mais de 20 mil devotos costumam participar da Romaria de São Sebastião. "É uma das maiores do Ceará. Os festejos são celebrados há 98 anos", diz o pároco da cidade, homônimo do santo, Sebastião Pedro do Nascimento.

No ano passado foi lançado o tríduo preparativo para o centenário em 2019. Finalmente, uma imagem de São Sebastião foi fincada no alto da pedra.

História

A origem da romaria a São Sebastião em Ipaumirim, segundo a tradição oral, remonta a 1919. A moradora do Sítio Serrote, Maria Lúcia, devota do santo, fazia caminhada diária para a pedra e, como resultado de uma graça alcançada, colocou uma imagem no morro. Esse gesto é repetido até hoje. Em 1920, o coronel João Augusto Lima instalou uma cruz de madeira no alto da pedra. A partir daí foram abertas trilhas e começou a romaria para o local. Somente em 1957, foi inaugurada a Capela de São Sebastião, no alto do morro, que fica próximo à cidade. Ao longo do século passado, aumentou a devoção e o número de participantes é crescente.