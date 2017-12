Fiéis celebram Nossa Senhora da Expectação

00:00 · 19.12.2017 por Honório Barbosa - Colaborador

Icó. Milhares de católicos participaram, no fim da tarde de ontem, do encerramento dos festejos religiosos em louvor à padroeira do Município, Nossa Senhora da Expectação (Maria Santíssima grávida na expectativa de dar à luz ao Menino Deus, Jesus). O evento é um dos mais antigos do Estado, desde 1709, e segue a tradição portuguesa. É a única Santa com esse título, em paróquia no Ceará.

Foi feriado ontem nesta cidade. Pela manhã, houve celebração litúrgica na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Expectação e, no fim da tarde, milhares de católicos participaram da caminhada com a condução do andor da Santa pelas ruas do Centro Histórico, no Largo do Théberge, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Após quase duas horas, a procissão retornou ao templo tricentenário, onde houve nova missa, presidida pelo bispo da diocese de Iguatu, dom Édson de Castro Homem.

O pároco da Mariz de Nossa Senhora da Expectação, frei carmelita Rosenildo Alexandre, disse estar maravilhado com a devoção da comunidade católica local. "Cheguei aqui em janeiro passado, vindo de Sergipe, e, confesso, não conhecia a denominação da Santa, mas os festejos são marcados por muita alegria e renovação de fé", explicou. "É uma festa que se relaciona com o tempo do Advento, da Mãe Maria Santíssima, na expectativa de ter o filho, o Salvador".

Os festejos começaram no dia 9, com celebrações de novenas. A tradição é antiga. A capela foi construída em 1709 e depois a Matriz, em 1785. "Aqui, vivemos a preparação para o Natal", frisou o bispo dom Édson de Castro Homem. "A própria denominação nos remete a Nossa Senhora Grávida, próxima de ter o filho, que é a luz do mundo".

Os festejos da padroeira de Icó se relacionam com a celebração do Natal para os cristãos. "Celebrar Nossa Senhora da Expectação representa fortalecer o amor de Cristo para com a humanidade, o amor de mãe", disse a aposentada Maria Socorro Alexandre, 80. "Desde criança que participo dessa festa".

O andor repleto de flores e luzes que conduziu a imagem de madeira de mais de três séculos, durante a procissão, foi preparado de jovens em uma escola próxima à Igreja. "É para evitar presença de curiosos", explicou o estudante carmelita, Wernesson Angelim. A Banda de Música Maestro Gonçalo Farias acompanhou a caminhada.

O novenário teve como tema "Na festa de Nossa Mãe e Padroeira, celebremos as maravilhas de Cristo". Um grupo de 30 mulheres grávidas recebeu, após a missa, um enxoval doado pela Paróquia. "Sou devota e rezo para ter um bom parto", disse Vitória de Lima, 17, estudante, à espera do terceiro filho. "Quero ter logo enquanto sou nova".

Fique por dentro

Título raro para Nossa Senhora no catolicismo

Nossa Senhora da Expectação é também conhecida por Nossa Senhora do Ó e Nossa Senhora do Parto. É Maria Santíssima na espera, expectativa de dar à luz ao filho, Jesus, o Salvador. São os festejos da Anunciação do Senhor. Segue uma tradição portuguesa, lusitana. É um título raro no catolicismo. Os festejos à santa antecedem o Natal, ocorrem no tempo do Advento. Já o título de Nossa Senhora do Ó tem origem em Toledo, na Espanha. Remonta o X Concílio, em 656. É inspirada nos últimos dias da gravidez da Mãe do Salvador. É também conhecida como Expectação do Parto de Nossa Senhora. É uma devoção mariana, que traz em seu seio o menino Jesus. Celebrar a Santa é vivenciar a doce espera do Natal em 18 de dezembro. No município de Icó (Centro-Sul do Ceará), os festejos ocorrem há 308 anos.