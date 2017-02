Festa carnavalesca acontece do litoral ao sertão do Ceará

00:00 · 04.02.2017 por Marcus Peixoto/Sucursais - Repórter/Colaboradores

Aracati terá diversos pontos de concentração dos foliões neste ano ( Foto: Kid Júnior )

Fortaleza. Maior participação da iniciativa privada e saídas criativas para reduzir custos. Esses serão os principais ingredientes que os novos prefeitos recorrerão para garantir a folia em seus municípios, principalmente aqueles onde a folia momina é tradicional e uma referência da festa, quer no litoral ou na serra, como são os casos de Aracati e Aquiraz, no Litoral Leste, Paracuru, no Litoral Oeste; e São Benedito, na Serra da Ibiapaba.

A alternativa de ser fazer parcerias públicas e privadas se acentuou com vista ao Carnaval deste ano, especialmente com a decisão tomada por decreto pelo governador Camilo Santana, de proibir o investimento dos órgãos da administração direta e indireta no financiamento do Carnaval no Interior.

O argumento é que a crise financeira que se abate sobre o Estado e mais a seca, que tem agravado o desabastecimento em diversas localidades do Interior, inviabilizam a realização do evento.

Apesar dessas dificuldades, o prefeito de Aracati, Bismarck Maia, garante que está assegurada a festa na cidade e mais, na praia de Canoa Quebrada, que também vem se consolidando como uma referência de fluxo de turistas neste período. Segundo o gestor, a saída para se fazer com que a festa não perca seu brilho é a busca por patrocinadores empresariais.

"Aracati tem sua própria combustão. Não se pode deixar de incentivar pelo que oferece de empregos neste período, pela sua capacidade de atrair pessoas, não apenas da Capital, mas de várias cidades do Interior e até de outros Estados", diz Bismarck. Ele informa que está formando uma Comissão de organização para o Carnaval", tanto para providenciar os patrocínios, em que estará à frente, quanto na logística.

Cultural

A festa deverá começar na quinta-feira, dia 23 próximo, com o desfile dos blocos Bob Esponja e Skina, que chegam a reunir cerca de 5 mil pessoas. Nos dias seguintes até a terça-feira, a folia acontece na Avenida Coronel Pompeu, onde são armados os camarotes. Também na sede, acontece o Carnaval Cultural, na Avenida Coronel Alexanzito, no domingo, segunda e terça-feira.

Além disso, a Prefeitura apoiará os festejos em Canoa Quebrada, garantindo a segurança, com o ordenamento do tráfego de veículos e a limpeza urbana. Em todo o Município, haverá uma atenção especial para o consumo racional de água, em vista da preocupação com as reservas hídricas que atendem àquele trecho do Litoral Leste.

Percalços

Bismarck reconhece alguns percalços em 2017. Ele lembra que começou a gestão há um mês, com vários equipamentos públicos sucateados ou desmantelados. O mais sério de todos, conforme salienta, é o Hospital Regional, que foi uma das unidades mais atingidas, na sua opinião, pelo desmonte. "Temos que realizar uma festa que faça jus à fama de Aracati e daí não podemos descuidar de atenção básica, como o atendimento de saúde", ressalta.

No outro extremo do litoral cearense, em Camocim, o evento já está garantido. A festa acontecerá na Praça de Eventos do Odus, que, tradicionalmente, transformou-se no palco da folia. A secretária de Turismo, Rosana Lima, diz que já na próxima licitação deverão sair os vencedores da organização, inclusive com as atrações musicais.

"A Praça do Odus é apenas um ponto de concentração noturno. Porém, a alegria toma conta de toda a cidade, tanto contemplando as antigas marchinhas, quanto as músicas da moda", afirma. Um lugar da cidade que promete muita animação é a Praia de Maceió, onde ocorre o tradicional mela-mela. A expectativa da administração municipal é atrair um público em torno de 15 mil pessoas.

Parceria

A parceria também garantirá o Carnaval de Paracuru, que também confirmou a tradição ao longo dos anos. Segundo o prefeito, José Ribamar Batista, conhecido como Ribeiro, a ideia foi dividir os custos com o pagamento da banda com a Prefeitura de Paraipaba, que pretende também atrair os foliões para a Praia de Lagoinha. "Nossa determinação é oferecer uma grande festa, aproveitando, principalmente, o que Paracuru mais tem a oferecer aos seus visitantes, como uma das praias mais bonitas do Estado, excelente rodovia de acesso à Capital e a oferta de casas de veraneio e pousadas", diz o novo gestor, que é prefeito do Município pela quarta vez.