Expojaguar movimenta região até domingo

00:00 · 11.07.2018

Jaguaribe. Esta cidade no vale Jaguaribano promove, até o sábado (14), a 6ª Exposição Agropecuária de Jaguaribe (Expojaguar), no Parque de Exposições. O evento tem como objetivo principal o fortalecimento da agropecuária local e regional. A programação inclui concurso leiteiro, julgamento de animais de raça, oficinas, palestras, shows de humor, forró e vaquejada.

A abertura oficial foi realizada na noite de ontem, no Parque de Exposição, pelo prefeito, José Abner Pinheiro, que destacou a importância da atividade agropecuária, que gera trabalho e renda no Município. "Temos uma importante bacia leiteira, produzimos queijo de qualidade que é exportado", pontuou.

No sábado, às 10h, ocorrerá a premiação da Expojaguar e a comemoração ao Dia Municipal do Queijo, com homenagens aos mestres do queijo (queijeiros raiz). Serão escolhidos cinco produtores rurais que vão levar os seus produtos para degustação. A programação inclui desfile de cães, show de humor com Luana do Crato, forró pé de serra, desfile para escolha da Rainha da Expojaguar, olimpíada rural, concurso leiteiro e de animais de raça, além da tradicional vaquejada, da sexta-feira ao domingo.