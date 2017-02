Ex-prefeito de Saboeiro nega ação de desmonte

00:00 · 02.02.2017

Fortaleza. O ex-prefeito de Saboeiro, Marcondes Ferraz, negou as acusações de desmonte atribuídas à sua administração, encerrada em dezembro. A principal denúncia foi de sucateamento da Saúde, além de atrasos no pagamento de servidores, que resultaram no bloqueio de cotas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). "São denúncias mentirosas e improcedentes", disse o ex-gestor.

Ferraz rebateu matéria publicada em 23 de janeiro. Segundo o prefeito eleito José Gotardo dos Santos Martins, não houve quitação do débito do INSS do 13º salário, que deveria ser repassado até 30 de dezembro de 2016; não foram pagos os salários dos professores de dezembro concernentes aos 60% do Fundeb e de médicos e enfermeiros do Programa de Saúde da Família (PSF). Há dívida com a Enel, antiga Coelce, referente a novembro e dezembro, no valor de R$ 123 mil. E equipamentos da Saúde estão sucateados.

Em sua defesa, Ferraz alegou que deixou um saldo nas contas do Município de R$ 817,2 mil e que honrou o pagamento dos salários, ficando apenas um "pequena pendência com os professores". No entanto, a indignação maior do ex-prefeito foi com a manipulação de dados passados à imprensa, a fim de que, supostamente, fosse decretado estado de emergência administrativa, o que dispensa a licitação para aquisição de equipamentos.

Ele disse que o Ministério Público, por meio do promotor de justiça Herbet Gonçalves Santos, recomendou a anulação de "quaisquer decretos ou atos administrativos que tenham declarado situação de emergência ou calamidade pública".

Com relação ao material sucateado, apresentado em fotografia pela atual gestão, disse trata-se de uma oficina, onde são recuperados equipamentos do patrimônio municipal. Ferraz disse que o prefeito eleito não chegou a ser diplomado em dezembro, por força de decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), em vista de atos de improbidade, no exercício na presidência da Câmara de Vereadores.

Por ocasião da publicação da matéria, a reportagem tentou contato com o ex-prefeito, Marcondes Ferraz, mas não conseguiu. Ele alegou que se encontrava em viagem ao exterior.