Evento reúne lideranças lojistas

00:00 · 07.04.2017 por Honórito Barbosa - Colaborador

Iguatu. Na tarde de hoje (7) lideranças empresariais e políticas da região Centro-Sul do Ceará participam da segunda edição da Jornada Integração promovida pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDLCE). O evento será realizado no auditório do Campus Multi-institucional Humberto Teixeira. Encerrando a programação, amanhã, sábado, haverá na Praça da Caixa Econômica a Ação Verdes Mares Cariri com prestação de serviço aos moradores.

Após a abertura pelo presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará, Freitas Cordeiro, haverá quatro palestras sobre 'A importância da Comunicação' - Sistema Verdes Mares (SVM); 'Soluções de Crédito para sua empresa' - Banco do Nordeste (BNB); 'Mapas de oportunidades da Região Centro-Sul' - Sebrae; e 'Políticas Econômicas do governo do Estado' - Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ceará.

A segunda edição da Jornada Integração começou na quarta-feira passada, com a realização de cursos para lojistas, empreendedores e comerciários no Campus Multi-institucional sobre temáticas variadas: 'Vendas, atendimento e negociação'; 'Liderança na gestão da loja e equipes de trabalho'; e Como empreender e inovar no varejo'.

No ano passado, ocorreu a primeira Jornada Integração, que seguiu um modelo descentralizado, isto é, na cidades em que há Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) o evento foi promovido. Neste ano, optou-se por centralizar na cidade base. A programação da segunda Jornada começa por Iguatu que abrange outros municípios: Acopiara, Cedro, Jucás, Icó, Mombaça, Orós e Várzea Alegre. "Temos a oferta de novos e mais cursos, palestras e centralizando o evento nas cidades base para possibilitar uma programação mais rica", destacou Freitas Cordeiro.