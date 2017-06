Espécie precisa ser conservada no Ceará

00:00 · 10.06.2017

Leguminosa da família das Fabaceas, assim como o feijão e a soja, a fava (Phaseolus lunatus L.) possui grande importância agrícola, principalmente, para pequenos agricultores ou agricultores familiares que a plantam, geralmente, consorciada a outras espécies para que sirvam de suporte, como por exemplo, o milho, cultivado no Ceará.

Pesquisa estimula plantio da fava

De acordo com a pesquisa realizada pelos alunos do Curso Técnico em Agricultura do IFCE - Campus Tianguá, manter a conservação dos recursos genéticos da fava significa resguardar um patrimônio da espécie para fins de uso em programas de melhoramento genético. Mas, por falta de conservação, muitos materiais de 'feijão fava' têm sido perdidos, ao longo do tempo, por falta de conservação, diminuindo assim, a variabilidade genética na espécie.

Melhoramento genético

Por meio da parceria entre o IFCE Campus Tianguá e a Universidade Federal do Piauí, a pesquisa tem como objetivo avaliar sete variedades crioulas de favas. Também conhecida como feijão de lima ou feijão-fava, ela é uma das quatro espécies do gênero Phaseolus exploradas comercialmente.

Com o projeto, espera-se introduzir na Serra da Ibiapaba uma espécie de fava com sabor não amargo, em decorrência de um processo de melhoramento e também difundir o cultivo da fava na região.

Conforme Clemilton da Silva Ferreira, coordenador do Curso Técnico em Agricultura do IFCE, "estamos testando a capacidade de adaptação aos diferentes tipos de ambientes, para ver qual das variedades se sobressai em termos de produtividade sobre as demais.

Nas feiras da Serra da Ibiapaba, o litro de fava pode chegar a R$ 10; R$ 6 a mais que o feijão tradicional. O Piauí é um dos maiores compradores de fava do Ceará. Lá, o litro pode chegar a R$ 40, uma vez que produto é pouco cultivado, colaborando para encarecer seu valor. (MJ)