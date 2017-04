Equipamento oferece exposições e intercâmbios

00:00 · 08.04.2017

Sobral. Com intensa atividade na área cultural, com exposições permanentes, temporárias, salas temáticas e projetos de intercâmbio de exposições com outras instituições Brasil afora, o Museu Dom José se insere no seleto grupo de museus modernos, mantendo viva a memória coletiva de uma sociedade que respeita e preserva seu passado; tão bem conservado, em suas peças distribuídas nas coleções de ourivesaria, com pouco mais de 340 objetos.

.Museu Dom José Tupinambá é o 5º do País em artes sacra e decorativa

Dentre estes, coroas, lanternas, castiçais, entre outros de metais variados; cristais, representados em delicadas formas, modelos e tamanhos, vindos da Eslovênia, Veneza, França, Inglaterra e outras partes do Velho Mundo; além da porcelana, representada numa coleção que reúne peças trazidas para o mercado do Ocidente pela famosa Companhia das Índias Ocidentais, que transportava toda essa riqueza nos veleiros portugueses, holandeses, franceses e espanhóis, que começaram a chegar no Brasil na segunda metade do século XVIII.

Itinerário

As coleções de adereços e acessórios, pinturas, fotografia, arqueologia e outras, espalhadas pelo antigo prédio, também fazem parte do itinerário das visitas, que se dividem de terça a sábado, com horários que vão de 8h às 11h e das 14h às 17h, até as sextas-feiras; e de 8h ao meio-dia, no final de semana (sábado). Quanto à entrada, crianças, idosos e estudantes pagam R$ 3; adultos pagam R$ 6.