Enxertia de cajueiro anão precoce tem buscado a melhoria no cultivo

00:00 · 14.10.2017 por Marcelino Júnior - Colaborador

Parte do tronco escolhido recebe galhos jovens da planta a ser enxertada, aproveitando, assim, todo o sistema de raízes para ajudar no desenvolvimento da nova copa ( Foto: Marcelino Júnior )

Marco. O agricultor Antônio Cordeiro de Sousa, 55, morador do Assentamento Diamante, a cerca de 18Km da sede deste Município do Norte do Ceará, acorda cedo e se junta a outros companheiros de roça para aproveitar o tempo mais ameno, antes que o Sol forte, tão característico da região, torne a tarefa mais difícil. O assentamento, com cerca de 50 famílias, onde se planta, em sua maioria, milho, feijão e mandioca, também tem no cultivo de caju, uma forte fonte de renda que mobiliza a agricultura familiar. Na área do assentamento, pouco mais de 200 hectares são reservados diretamente ao cultivo do cajueiro gigante, característico do Nordeste do País.

Numa manhã reservada ao aprendizado, juntamente com Antônio Cordeiro, um pequeno grupo se reúne ao redor do tronco de um cajueiro, com a atenção redobrada, para aprender a técnica da enxertia, que promove o melhoramento da genética vegetal, com a substituição da copa da antiga árvore, pela espécie anão precoce, o que muda completamente a forma de cultivo do caju na região, quando o agricultor passa a ter o clone de uma linhagem considerada melhor, em termos produtivos, aproveitando o sistema de raízes de uma planta de idade avançada, de difícil acesso aos frutos e pouco produtiva.

"Esse curso de enxertia tem ajudado a renovar a forma de cultivo do caju. O cajueiro anão precoce é bem mais prático de manejo e aproveitamento dos frutos. Como todos daqui, eu lido com o cultivo de caju desde muito jovem, mas ainda não conhecia essa técnica", revela o agricultor Antônio Cordeiro, ao fazer seu primeiro enxerto.

O curso é ministrado pelo também agricultor Antônio Mendes Sousa, da localidade de Aroeiras, em Cruz. O trabalho é simples: com ajuda de uma faca, parte do tronco escolhido recebe galhos jovens da planta a ser enxertada, aproveitando, assim, todo o sistema de raízes que vai ajudar no desenvolvimento da nova copa. "O objetivo é repassar essa técnica para que mudança alcance a todo os produtores familiares de Marco. A enxertia realizada agora, entre o fim de setembro e início de outubro, dará resultados a partir dos meses de junho e julho, com a floração da nova espécie", explica o agricultor.

Avanço

Iniciada em meados de setembro, a colheita segue firme. Entre as vantagens da utilização da técnica de substituição de copa, está a facilidade da colheita dos frutos. As espécies do tipo anão precoce alcançam altura média de entre seis e oito metros e quatro metros e diâmetro de copa. Já as plantas da região, têm altura média de 15 metros, com copa de 20 metros de diâmetro, e se encontram acima dos cinquenta anos de vida, o que representa colapso de produtividade, levando em consideração, entre outros fatores, o manejo, em muitos casos, ainda inadequado desse tipo de cultura e a falta de enriquecimento do solo, considerado fraco em nutrição.

"A substituição de copas, como melhoramento da genética florestal, se soma a outras ações empregadas na região para a melhoria dos tratos culturais, tão necessários a uma produtividade mais elevada, que é o que pretendemos aqui", explica Maurício Sousa, consultor do Projeto Intercaju, da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará (Secitece).

O trabalho de campo no município de Marco tem acompanhamento de uma equipe do Escritório Regional Norte do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae-CE), que articula a implementação de novas tecnologias para o aumento da produtividade na cajucultura. O trabalho está em fase inicial, com cerca de quatro meses de atividades. Ainda serão necessários mais seis meses de acompanhamento, para que no próximo ano, seja iniciada a fase de cultivo, beneficiamento e elaboração de estratégias de mercado, criando uma cadeia, até o retorno financeiro ao produtor.

"Esperamos que, com todo esse investimento em novas tecnologias, haja um aumento de 30% na renda desses produtores rurais, que seguem, individualmente, com R$ 1.000 em média", informou Suilane Teixeira Barbosa, articuladora do Escritório Regional Norte do Sebrae.

Segundo José Lourenço da Silva Neto, da coordenação de Comércio e Serviços da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Marco, o Município possui aproximadamente quatro mil hectares de cajueiros, com produção girando em torno de seis milhões de quilos de castanha. Segundo dados do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), juntamente com Marco, Acaraú, Morrinhos, Bela Cruz, Santana do Acaraú e Cruz respondem por 30% da produção estadual, o que representa uma renda total de R$ 10 milhões. "Isso ocorre entre os meses de setembro e outubro, período de safra. Com diversas parcerias que têm sido fechadas, vamos instalar duas unidades de beneficiamento, para que possamos agregar mais ações em busca de melhorias para a geração de renda na nossa região", afirma o secretário.

Produção no Estado

Por conta das sucessivas estiagens, o Estado do Ceará teve, nos últimos três anos, uma queda de 60 mil para 35 mil toneladas na produção de castanhas. A expectativa para os produtores, após a quadra chuvosa deste ano, considerada razoável para a cajucultura, é que haja produção de cerca de 40 mil toneladas, contando com o cultivo do cajueiro anão precoce, que hoje responde por 50% de toda a produtividade do Estado, com 100 mil (25%), do total de 400 mil hectares de área plantada.

"Esse trabalho de substituição de copa para o pequeno produtor, associado aos tratos culturais, tende a mudar a realidade do que se faz hoje na região de Marco, que está entre os seis polos de produção no Estado", disse Marcos Jorge Mendes Leitão, articulador da Unidade Setorial de Agronegócio do Sebrae-CE.

Segundo Marcos Jorge, apesar da queda na produção, o Ceará se mantém à frente, na comercialização nacional desse tipo de cultivo, com quase R$ 1 bilhão, entre a venda de caju e castanha e toda a mobilização da cadeia produtiva, quando se fala em representação internacional. "Hoje, nós respondemos apenas por 2% da produção de caju mundial, que já foi de 10%.

Enquete

O que está achando da enxertia?

"Acho importante aprender porque facilita muito o cultivo. Minha vida tem sido dedicada ao manejo do caju. Isso foi resultado de um curso de aproveitamento do potencial para geração de emprego e renda"

Manoel Jonas de Araújo

Agricultor

"As parcerias que envolvem a agricultura familiar têm mudado, aos poucos, a realidade aqui na região. Já fiz alguns cursos e aprendi muito com eles. Os técnicos aproveitam o conhecimento do próprio agricultor"

Manoel Otaciano de Araújo

Agricultor