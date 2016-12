Educação de Sobral encerra o ano como a melhor do País

00:00 · 23.12.2016 por Marcelino Júnior - Colaborador

O desempenho do sistema educacional de Sobral tem levado secretários da Pasta de diversos municípios do País a visitar a Cidade ( Foto: Luiz Queiroz ) A família do supervisor de operações Eduardo Santos se mudou para Sobral há dois anos e logo percebeu a diferença do ensino público ( Foto: Marcelino Júnior )

Sobral. Há pouco mais de dois anos, o supervisor de operações Eduardo Santos deixou São Paulo e veio para o Nordeste em busca de oportunidade. Após conseguir voltar ao mercado de trabalho, por meio de uma das maiores empresas de calçados do Brasil, instalada na cidade, matriculou os dois filhos numa escola particular, mas não eles não tiveram a evolução esperada. O menor, de 7 anos, por exemplo, tinha média 9 em Gramática, mas não conseguia ler um texto em casa.

Evolução

O casal resolveu matricular os filhos na rede pública de ensino e se surpreendeu com os resultados. "Matriculei o Lucas na Escola José da Matta e, em dois meses, ele já sabia ler e escrever. Logo que ele chegou lá, foi preparado com uma dedicação quase que exclusiva, até que pudesse estar no mesmo nível do grupo. Hoje, é o primeiro da sala, com excelentes notas. A mais velha, que está no Ensino Médio, também tem se destacado na Escola Netinha Castelo", comemora, não apenas pelo desempenho dos filhos, mas pela economia.

Lucas dos Santos já fala com a segurança de quem sabe aonde quer chegar e parece entender que o longo caminho a ser percorrido por ele, independentemente da profissão futura, está sendo construído com as ferramentas que a educação de qualidade tem oferecido.

Avaliações

A Escola José da Matta, onde ele tem se destacado, atende da Educação Infantil ao Ensino Fundamental I, as séries iniciais, que vão até o 5º Ano. Nas avaliações nacionais, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), indicador que mede a qualidade do ensino oferecido no País, por meio da Prova Brasil, a José da Matta possui nota 9.3 (2015), figurando entre as dez melhores do Brasil. Nas metas de aprendizagem medidas pelo Estado e Município, como o Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (Spaece) e o Escola Aprender Melhor, respectivamente, a José da Matta também se destaca.

As escolas destacadas recebem premiação em dinheiro para o núcleo gestor e professores (Spaece) ou bonificação (Escola Aprender Melhor), distribuída em todos setores, do vigia ao diretor; além do reconhecimento nacional pelo Ideb. "Sobral tem se mostrado sempre à frente das metas nacionais. Essa evolução mostra o quanto esse projeto tem sido fundamental para alcançarmos a excelência", diz o diretor, Domingos Sávio Ferreira Sousa.

Segundo levantamento da Secretaria de Educação, nos últimos seis anos, a gestão municipal entregou à população uma série de equipamentos que permitiram expandir a matrícula da Educação Infantil. Na creche, o atendimento subiu de 33,73% para 46,89%, praticamente o dobro na média nacional. Na pré-escola, o município subiu de 95,75% para 98,85%, universalizando, assim, o atendimento das crianças de 4 a 5 anos.

Exemplo

Iracema Rodriges de Sousa, secretária interina da Educação, desde outubro recebe a visita de diversos outros secretários de educação de municípios brasileiros que buscam entender a fórmula do sucesso sobralense. "Temos ainda muitos desafios, no que diz respeito à manutenção desses resultados, o avanço da aprendizagem das crianças da rede e os investimentos focados na Educação Infantil e no Fundamental II, numa perspectiva de educação integral", afirma.

A aluna Nicoly de Sousa, 11, que estuda na Escola Netinha Castelo e também acumula boas notas, se prepara para o 7º Ano. Ela, como os alunos da rede pública de Sobral, está acostumada a enfrentar desafios e transformá-los em vitória; como ocorreu na escola Emílio Sendim, onde a garota estudou até o 5º Ano. Localizada no Bairro Domingos Olímpio, na periferia, a nota do último Ideb da Emílio Sendim é exposta com orgulho na parede do prédio. O índice 9.8 a colocou no patamar de melhor do País (2015). "Na escola onde estudo hoje, eu gosto do diálogo que temos em sala de aula. Isso tem facilitado minha comunicação aqui e em casa, pois sou um pouco tímida, mas, aos poucos, vou vencendo esse medo, até porque, meu sonho é ser cantora, o que venho tentando desenvolver desde cedo", conta.