'Dona Zefinha' comemora 25 anos com 15 apresentações

00:00 · 24.02.2018 por Honário Barbosa - Repórter

Itapipoca. O grupo cênico Dona Zefinha se prepara para uma turnê em quatro cidades do Ceará, uma da Paraíba a partir do próximo mês de março. No total, serão 15 apresentações de três espetáculos teatrais, a realização de cinco workshops e de duas palestras. Toda a programação tem acesso gratuito. O circuito cultural integra a primeira das duas circulações comemorativas de 25 anos de atividades.

O projeto 'Dona Zefinha Volante - Programação Cultural Itinerante' foi contemplado pelo edital de chamada pública do Programa de Patrocínios Banco do Nordeste Cultural 2016/2018. É uma ação de difusão, circulação e intercâmbio cultural que passará por cinco cidades. A programação começa em Sousa, na Paraíba, de 9 a 11 de março. Depois, acontece em quatro cidades do Ceará: Juazeiro do Norte, de 22 a 24 de março; Fortaleza, nos dias 27 de março, 17 e 18 de abril; Jaguaribe, de 6 a 8 de abril; e Itapipoca, cidade-sede do grupo, com espetáculos e atividades formativas entre os dias 11 e 13 de maio.

Esta é a quarta edição do projeto Dona Zefinha Volante, que teve início em 2013 com circulação no Nordeste. Em 2015 passou por bairros de Itapipoca e teve sua terceira etapa na região Sul do Brasil em 2016. Apresentada pelo do Ministério da Cultura e realizada pela Casa de Teatro Dona Zefinha, a nova circulação tem, além do Banco do Nordeste, o patrocínio das empresas Grande Moinho Cearense, Rubberloss e DASS.

Programação

Em cada cidade 'Dona Zefinha' apresentará três dos mais aplaudidos espetáculos teatrais do grupo: "O casamento de Tabarim" (2003); "O Circo sem teto da lona furada dos Bufões" (2012) e "Chafurdo" (2013). Como ações de formação de plateia, o realizará nos cinco municípios o workshop "Vivência Cenomusical" e nas cidades de Sousa (PB) e de Juazeiro do Norte vai proferir a palestra "Arte, Mercado Cultural e Gestão de Carreira".

A palestra e o workshop são destinadas a profissionais da cultura (educadores/professores e estudantes) com participação mediante inscrição, segundo reforçou a direção do projeto cultural. Atores e diretores avaliaram como positiva as apresentações foram do Ceará, reforçando a qualidade dos espetáculos.

Igreja Matriz

Em Sousa, a programação acontecerá nos seguintes locais: Escola Cidadã Integral Mestre Júlio Sarmento, Escola Estadual de Ensino Fundamental de Demonstração de Sousa, no Calçadão Mundinho Teodoro, no Centro Cultural Banco do Nordeste e na Praça da Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios.

Na cidade de Juazeiro do Norte, a programação será realizada no Auditório do Teatro da Marquise Branca, no Anfiteatro do Centro Cultural Marcus Jussier (Pirajá), na Escola de Ensino Fundamental Demóstenes Ratts Barbosa e no Centro Cultural do Banco do Nordeste.

Já na Capital cearense, a programação acontecerá no CCBNB, na Escola Municipal João Saraiva Leão, na calçada do Theatro José de Alencar e na Praça do Ferreira.

Os moradores de Jaguaribe terão a oportunidade de assistir às peças na Escola de Ensino Fundamental Dr. Paulo Wagner Teixeira Guedes, no Teatro do Salão Paroquial e na Avenida Beira-Rio. Finalizando, em Itapipoca os espetáculos serão na Escola de Ensino Básico Dr. Péricles Fernandes Teixeira, na Praça do Cristo Redentor (Violete), no Largo de São Sebastião e no Clube Social Imperatriz.

Com uma linguagem musical e dramaturgia próprias, unindo música, teatro e elementos do circo e de espetáculos de rua, o grupo Dona Zefinha chega aos 25 anos de uma produtiva carreira no campo das artes cênicas e da música.

Os irmãos Orlângelo Leal, Ângelo Márcio e Paulo Orlando desenvolvem um repertório rico de elementos de múltiplas linguagens artísticas, que tem levado o grupo a encontros e festivais de teatro, música, dança e circo, dentro e fora do Brasil. Nesses 25 anos, já alcançaram um público superior a um milhão de pessoas, com espetáculos para todas as idades.

Invenções

Em 2011 o grupo inaugurou a Casa de Teatro Dona Zefinha, sua sede em Itapipoca. "É um engenho de invenções musicais e cênicas, de onde sai a universalidade de sua produção artística. É onde se dão as parcerias com outros grupos e iniciativas locais, nacionais e internacionais", frisou o escritor Flávio Paiva. Por meio da companhia teatral houve a publicação do livro de dramaturgia "Artes da Enganação" com apoio da Funarte.

Mais informações

"Dona Zefinha Volante

Em Sousa-PB (9 a 11/03), Juazeiro do Norte-CE (22 a 24/03), Fortaleza-CE (27/03, 17 e 18/04), Jaguaribe-CE (6 a 8/04) e Itapipoca-CE (11 a 13/05). Informações: (88) 98870-0007.