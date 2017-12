Destaques na Casa de Saberes

00:00 · 19.12.2017

Fortaleza. Encontro de Violeiros e o lançamento de livro de Rosemberg Cariry sobre Cego Aderaldo são os destaques da semana na Casa de Saberes Cego Aderaldo. Na programação, durante três dias, estão apresentações da vaqueira e aboiadora mestra da Cultura do Ceará, dona Dina, Guilherme Calixto e Geraldo Amâncio, entre outros. O evento será precedido de uma formação para os violeiros.

A Casa de Saberes Cego Aderaldo, equipamento da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult), localizado em Quixadá, começa a programação com uma aula espetáculo do repentista Geraldo Amâncio, nesta terça-feira (19), às 16h. De quarta a sexta-feira (20 a 22), sempre às 19h, será realizado o Pequeno Encontro de Violeiros e Repentistas do Sertão Central. O evento resulta de parceria com a Secretaria de Participação Popular, Esporte e Juventude de Quixadá.

No último dia de encontro, às 15h, será exibido o documentário "Cego Aderaldo - o Cantador e o Mito", incluindo bate-papo com o diretor do filme, Rosemberg Cariry, que, em seguida, às 18h, faz o lançamento do livro "Cego Aderaldo - O Homem, o Poeta e o Mito", editado pela Casa de Saberes Cego Aderaldo e a Secult. A publicação é resultado de uma pesquisa de uma década. São 87 recortes ou sequências da vida do Cego Aderaldo, divididos em três atos.

"O livro sobre a vida e obra do Cego Aderaldo tem o mérito de nos convidar a conhecer mais a fundo uma das figuras mais importantes da cultura popular no Ceará e do Nordeste, como parte de uma galeria formada por Patativa do Assaré, Cego Oliveira, Dona Ciça do Barro Cru, Severino Pinto, Mestre Vitalino, João do Vale, Luiz Gonzaga e outros ícones da cultura popular", afirma o secretário da Cultura do Estado, Fabiano dos Santos Piúba.

Rosemberg Cariry pontua que o livro é um roteiro de partida para estudos futuros, como uma obra coletiva, que será sempre acrescida de novos dados e de novas reflexões. "Que outros pesquisadores, escritores, folcloristas, historiadores, artistas e leitores possam corrigir os enganos e ampliar os acertos, até que se chegue à grandeza do homem e do poeta que foi Cego Aderaldo, sem negar as suas franquezas e contradições. Como cearense e amante da sedutora arte da cantoria e da literatura de cordel, dou a minha pequena contribuição à construção da memória deste grande homem e artista", conclui.

Saiba mais

Pequeno Encontro de Violeiros e Repentistas do Sertão Central

Dia 20/12 - 19h

Geraldo Amâncio e Guilherme Nobre / Mestra Dina Vaqueira e Aboiadora / Guilherme Calixto e Lourival Pereira

Dia 21/12 - 19h

Valdir de Lima e Rubens Ferreira / Osmarino e Marcos Rabelo

Irmãos Rabelo

Dia 22/12

15h - Exibição do Documentário "Cego Aderaldo - o Cantador e o Mito" / bate-papo com o autor

18h - Lançamento do Livro "Cego Aderaldo - O Homem, o Poeta e o Mito", de Rosemberg Cariry

19h - João de Oliveira e Antônio Limeira / Zé Vicente e Guilherme Calixto / Antônio Jocélio e Gonzaga da Viola