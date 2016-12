Dados projetam cenário mais pessimista em 2017

00:00 · 24.12.2016

Estrada inacabada no trecho ligando Boa Viagem a Monsenhor Tabosa. A via é considerada estratégica para o escoamento no Sertão Central ( Foto: Kid Júnior )

Fortaleza. O professor de Engenharia de Transporte da UFC, Heber Oliveira, considera grave o diagnóstico apresentado pela pesquisa da CNT, neste ano, sobre as rodovias no Ceará. No entanto, seu pessimismo é ainda maior sobre o que há de vir. Diante da crise econômica que assola o País como um todo, não há perspectivas de melhorias e incremento dos investimentos num curto prazo. Assim, a malha rodoviária do Estado do Ceará tende a degradar-se numa velocidade cada vez maior.

>Estradas precárias podem piorar na estação chuvosa

"A prática da Engenharia Rodoviária confirma que não adianta apenas planejar e construir novas rodovias, como tem sido feito a passos lentos e para situações específicas nos últimos anos. É preciso manter o que já existe. Diante desse cenário, verifica-se a urgente necessidade e importância de uma gestão efetiva sobre a malha existente e as que estão por vir.

Questionamento

Apesar do volume de recursos empregados pelo governo do Estado em 2016 ter sido igual ao de 2015, inclusive havendo uma semelhança no total de quilômetros de estrada recuperados, 650 no ano passado e 667 neste ano, o Departamento Estadual de Rodovias (DER), questionou, por meio de nota, a generalização do quadro viário do Estado, especialmente o apresentado pela pesquisa da CNT.

Ao destacar que os dados apresentados pela pesquisa não abrangem todas as rodovias estaduais conservadas pelo DER, lembra que, dos 7.394,92 quilômetros de rodovias pavimentadas conservadas pelo DER, apenas 1.189 quilômetros, ou seja, 16,07% de rodovias estaduais são analisados pelo levantamento da CNT.

"Levando em consideração que a malha total avaliada pela CNT no Estado do Ceará no ano de 2016 foi de 3.584 quilômetros, compreendendo trechos de jurisdição Federal e Estadual, evidencia-se que apenas 33% das rodovias pesquisadas são de jurisdição estadual, enquanto os outros 67% são de jurisdição federal", afirma.