Criatividade para animação superará crise e ciclo de seca

00:00 · 04.02.2017

Escola formada originalmente por pessoas da zona rural de Várzea Alegre, a Unidos do Roçado de Dentro é uma das atrações da Cidade ( Foto: Érika Fonseca )

Fortaleza. A estiagem prolongada e a crise econômica não serão motivos para desanimar o carnaval nas principais cidades do Sertão Central. Em Banabuiú, tradicional ponto de encontro dos foliões nos últimos anos, apesar de o Açude Arrojado Lisboa (Banabuiú) estar apenas com 0,40% do seu volume hídrico, vai ter "Carnaval das Águas", durante o dia, no balneário natural da cidade, à margem do principal afluente do Rio Jaguaribe.

>Festa carnavalesca acontece do litoral ao sertão do Ceará

>Prefeitos dizem não ter verba para evento

À noite a concentração será na Avenida Queiroz Pessoa, Corredor da Folia. Cerca de 80 mil é o público estimado para os quatro dias de carnaval na cidade. Nesse período será injetado mais de R$ 1 mi na economia local. Em parceria com a iniciativa privada, inclusive a rede hoteleira, e ainda com o apoio do governo do Estado, a meta é investir R$ 200 mil para realização da festa. Esses foram os levantamentos feitos pelo diretor da Coordenadoria de Indústria, Comércio e Turismo do Município, Chrystian Aurélio. "Equipes da Secretaria de Infraestrutura já cuidam da limpeza do rio e das ruas para receber os foliões", ressalta o diretor.

Na maior cidade da região, Quixadá, o clima é de expectativa, após o retorno de Ilário Marques à Prefeitura. Nem prefeito e nem a sua assessoria confirmaram o retorno da folia à Praça José de Barros. Mas foi ele quem começou a promover o Carnaval popular na região. Nos últimos anos, na opinião dos foliões, a festa deixou a desejar. Em 2016 nem foi realizada. Neste ano, pela primeira vez, está acontecendo o Pré-Carnaval, nos fins de semana. A iniciativa é particular, do bloco "Vai Q Eu Vou", mas conta com o apoio da Prefeitura, de empresários e políticos.

Em Várzea Alegre, no Centro-Sul do Estado, neste ano não será diferente na descontração e apoteose da Escola de Samba Unidos do Roçado de Dentro (Esurd). A pequena cidade, com cerca de 40 mil habitantes, durante o Carnaval torna-se referência para a Região do Cariri.

Apesar de nos últimos anos a crise econômica ter afetado diretamente a realização da folia, os carnavalescos das duas escolas, Esurd e Mocidade Independente do Sanharol, mantiveram a tradição de levar ritmo, cores e alegria para as ruas da cidade, unindo-se com outros blocos alternativos.

Criada há 54 anos, a Esurd já começou os preparativos para o desfile de Carnaval, assim como a Escola Sanharol, criada há 37 anos, também já está ensaiando há duas semanas.