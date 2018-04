'Crato em Movimento' ganha reforço da Urca

00:00 · 26.04.2018 por Antonio Rodrigues - Colaborador

Crato. Começou como um projeto voluntário e, hoje, o Programa Crato em Movimento, realizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (Seju), há quase sete meses leva aulas de dança, ginástica e treino funcional gratuitas para espaços públicos deste Município no Cariri cearense.

São quatro polos, nos bairros Alto da Penha, Mirandão, Encosta do Seminário e Vila Lobo, que agora contarão com importante reforço: a parceria com a Universidade Regional do Cariri (Urca). O acordo, firmado no começo do mês, trará para as atividades profissionais de Educação Física, Biologia, Fisioterapia, Nutrição e Farmácia.

Eles integram o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva, e serão distribuídos nos quatro polos do Crato em Movimento, auxiliando e acompanhando antes, durante e depois das atividades físicas.

Segundo o titular da Seju, Lamar Lima, o Programa vai dar um salto de qualidade. "Agora poderemos juntar forças, trabalhar na prevenção de doenças, detectar patologias, encaminhar para postos de saúde, cuidar da alimentação e corrigir a postura das atividades", descreve o secretário.

Evolução

O Crato em Movimento surgiu na Encosta do Seminário, há mais de um ano, levando aulas gratuitas de ginástica e dança para a comunidade. Hoje, mais de 1.600 pessoas são atendidas nos quatro locais. O Programa conta com educadores físicos acompanhando e incentivando os grupos que, em sua maioria, de mulheres adultas. Aberto ao público, crianças e idosos também participam. "Ele veio fazer a diferença pelo público, pessoal da melhor idade, que vivia na ociosidade, tomando remédios para depressão, nas filas dos postos de saúde", conta Lamar.

Parceria

A Prefeitura fez parceria com os moradores, que oferecem o som e, em contrapartida, têm o acompanhamento profissional. Todos os locais das atividades são ao ar livre o que, para Lamar, é uma forma de "aproximar a população da sua praça, para que cuide de seu lugar de lazer". O secretário acrescenta que o projeto atende as periferias, pois, lá a população tem mais dificuldade de acesso às academias.

A dona de casa Maria do Socorro Leite, moradora do bairro Mirandão, conta que as aulas a tiraram do sedentarismo e trouxeram mais benefícios para sua saúde. Ela já perdeu dois quilos em seis meses. "Eu estava deprimida. Depois que vim para cá, até nisso melhorei. Ainda trago minha filha e a família dá a maior força", exalta. Por outro lado, ela vê o programa como um estímulo para realizar mais atividades na praça local. "Aqui, antes, não tinha movimento. Eu não gostava nem de vir pra cá. O movimento aumentou, ficou com mais segurança, mais pessoas", completa.

Já a educadora física Ana Ferreira Macedo, que iniciou o projeto voluntariamente na Encosta do Seminário, hoje vê um aumento na autoestima das pessoas. "Os benefícios são muitos. Mas tem gente que diz que tinha dores nos ossos e nas pernas e hoje não sentem mais. Dá uma força física que ajuda até nas atividades de casa", acredita.

O interessando em participar deve conversar com o coordenador de cada polo, durante as atividades, preencher a ficha de inscrição, responder o questionário físico e participar da anamnese.