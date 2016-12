Convento das Irmãs Ravasco é fechado

00:00 · 24.12.2016 por José Avelino Neto - Colaborador

Banabuiú. Construído e fundado há 27 anos neste Município do Sertão Central, o convento das Irmãs Eugênia Ravasco, fechou. A unidade era a única do Ceará e chegou à cidade um ano depois que ela foi emancipada, ajudando no trabalho de evangelização religiosa e vocacional na região. A notícia do fechamento causou tristeza na comunidade católica.

O principal causador do fim do trabalho no Estado das Filhas dos Sagrados Corações de Jesus e Maria (verdadeiro nome da legião de freiras) foi a falta de disponibilidade humana. Embora ainda estejam em plena atividade em Goiás, onde fica a sede da congregação, e em outros Estados como Bahia e no Distrito Federal, as freiras, no geral, já estariam com idade avançada.

As questões de saúde e disposição física para desenvolver ações comunitárias, foram entendidas como um possíveis impedimentos no rendimento do trabalho. Irmã Arlene fez parte do primeiro trio de religiosas que se firmou em Banabuiú na época da inauguração do convento. Recentemente, ela havia retornado e compôs a última leva de consagradas na cidade.

"O motivo foi a falta de sustentabilidade na casa e também não estava mais tendo irmãs para ir ficar na cidade", confessou a religiosa. Além do problema com a demanda humana, a questão financeira pesou na decisão. "A congregação estava nos sustentando ali e a diocese já há muito tempo não ajudava. A Paróquia também já não podia ajudar. Há muito tempo que não estávamos recebendo auxílio", detalhou irmã Arlene.

Dificuldades financeiras

Atrelada à dificuldade de encontrar irmãs disponíveis para se estabelecer na cidade, há o problema econômico, que atinge até mesmo a Santa Sé. O caixa da Igreja foi ficando pequeno para tantas despesas que iam surgindo. Quem afirma é o padre da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Banabuiú, Sérgio Tomaz. Ele pondera que a Igreja continuava ajudando, mas, em consequência das demandas, a ajuda não era mais como antes.

"Seria difícil para a Diocese manter todas as congregações e as paróquias. Mas o intuito inicial era esse: quando elas chegassem, a princípio, a paróquia ajudaria a manter, mas depois elas mesmas deveriam encontrar meios para se autocustearem", afirma o pároco.

Padre Sérgio destaca que as congregações de apoio são formadas geralmente por três irmãs. Em Banabuiú, apenas duas atuavam na evangelização. "Não havia como manter uma casa com apenas duas irmãs, isso também foi visto como um fator para o fechamento da casa", pondera o religioso.

Trabalho comunitário

As irmãs Ravasco ficaram conhecidas por suas ações de caridade e solidariedade, em união com o incentivo à religiosidade e à fé. Em uma comunidade carente da cidade, elas construíram uma padaria para ajudar na geração de renda. Os mais pobres costumavam ganhar legumes, verduras e frutas das hortas que mantinham no convento. Até casas foram construídas com o auxílio do convento, para desabrigados e mães que não tinham moradia.

Padre Sérgio confirma que a maioria das iniciativas partia de Helodia Caligares, uma religiosa italiana que conseguia arrecadar fundos com a família na Europa para financiar os projetos que desenvolvia na região. Daniele Nobre foi uma das beneficiadas. Ela teve os estudos em uma escola particular financiados por Helodia. A irmã passou anos na cidade e foi embora após ser acometida por uma doença que a levou à morte. Hoje advogada e morando em São Paulo, onde trabalha em um escritório, Daniele lembra com gratidão do convívio com as freiras.

"Irmã Helodia foi uma mãe para mim. Devo a elas minha educação, como pessoa e também formal. Elas sempre ajudaram minha família, além de outras tantas da minha cidade. Lamento muito o fechamento do convento", afirmou.

O trabalho de apoio na missão evangelizadora por meio de congregações é comum no Ceará. Segundo a Arquidiocese de Fortaleza, nas oito dioceses do Estado há cerca de 30 congregações que desenvolvem missões semelhantes às das irmãs Ravasco. Somente na Capital, são cerca de 110 casas religiosas. O acompanhamento e apoio é garantido pelos núcleos diocesanos de área e por isso a Arquidiocese de Fortaleza não sabe dizer quantas foram fechadas ou ainda permanecem.

Continuidade

As três irmãs que estavam em Banabuiú foram realocadas para outras três unidades da congregação na Bahia, Goiás e no Distrito Federal. Embora tenha causado tristeza e comoção à comunidade católica da região, o fim do período de 27 anos de trabalho das Ravasco, não significa o rompimento da Paróquia com outras congregações. "Há a possibilidade de vir outra, mas isso ainda não é nada certo. Vai depender da congregação, se elas aceitarem, e do Bispo, que fará essa análise.