Conta de energia: consumidor reclama da falta de informação

00:00 · 13.07.2018 por Alex Pimentel - Colaborador

Em Quixadá serão disponibilizados seis pontos de pagamento em substituição às lotéricas. A Tefa Teleinformática é um deles ( FOTO: ALEX PIMENTEL )

Quixadá. Faltando menos de um mês para os consumidores de energia elétrica não poderem efetuar mais o pagamento das suas contas nas agências lotéricas, boa parte da população dos municípios do Interior ainda não sabe dessa mudança.

A dona de casa Janaiara Lourenço Cosmo, moradora da localidade de Castelo, na zona rural de Quixeramobim, é um exemplo. Ela já recebeu a conta do mês e, como faz habitualmente, pretendia seguir para a lotérica mais próxima no início de agosto. Só soube da mudança ao ser entrevistada.

O eletricista Miguel Ribeiro, morador do Residencial Rachel de Queiroz, em Quixadá, também não sabia do cancelamento do serviço nas lotéricas. A conta, de baixa renda, é no nome da companheira, mas é ele quem paga. "Se não fosse abordado sobre esse assunto, acabaria pagando atrasado. Preciso trabalhar e não posso perder o dia na fila do banco. Sinceramente, ainda não havia ouvido falar nada sobre essa alteração".

A esse respeito, a Enel Distribuição Ceará informa estar realizando divulgação junto aos veículos de comunicação para orientar os clientes sobre as novas opções de locais para quitação do débito. A partir de 5 de agosto será possível contar com 2.190 pontos de recebimento em todo o Estado, assegura a distribuidora..

No site é possível saber os locais de pagamento em cada uma das 184 cidades cearenses. São 1.800 pontos de atendimento a mais em relação as pouco mais de 300 lotéricas. Farmácias, lojas e supermercados foram conveniados. O acesso pode ser feito também pelo telefone celular, basta ter o sinal de internet. Quem não puder contar com essas opções poderá ligar para a Central de Atendimento da Enel, pelo fone 0800 285 01 96.

Em algumas cidades é possível encontrar até o local mais próximo de casa. É o caso de Sobral, com atendimento em nove bairros. Noutras, como Deputado Irapuan Pinheiro, no Centro do Estado, os moradores do distrito de Baixio, na zona rural, não precisam mais se deslocar até a sede do Município.

Foi firmado convênio com um estabelecimento local. A reportagem acessou o portal virtual e conferiu locais de pagamento em vários municípios.

Os clientes dos bancos conveniados, do Banco do Brasil, Santander, Bradesco e a Caixa Econômica Federal ainda têm como opção o cadastro nas suas contas em débito automático, pelo site da Companhia, pela Central de Atendimento ou em uma das lojas de atendimento da distribuidora. É possível também realizar o cadastro pelo internet banking, app ou nas agências dos próprios bancos.

Reajuste

O impasse entre a Enel e a Caixa, responsável pelos serviços das lotéricas, surgiu devido ao reajuste de cerca de 40% proposto pela Caixa na tarifa cobrada para receber as faturas nas casas de aposta. Conforme a distribuidora, o valor proposto pela CEF chega a ser 60% acima do atualmente praticado em canais semelhantes de outros bancos. Aceitando a correção, a despesa seria repassada para o consumidor.

A secretária executiva do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon) no Ceará, Ann Celly Sampaio, informou não haver nenhum impedimento legal para o convênio da prestadora de serviço com outros estabelecimentos. Demonstrou apenas preocupação quanto às mudanças nos pagamentos. Hoje, ela se reunirá com representantes da distribuidora de energia, quando será apresentado ao Decon o novo plano de atendimento. "Não prejudicando os consumidores não há motivo para ações judiciais".