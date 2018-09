00:00 · 20.09.2018

A adutora Trussu - Acopiara apresentou, durante vários dias, um vazamento, na localidade de Maxixeiro, distrito de Quincoê, nas proximidades da Vila Caixa, município de Acopiara. Finalmente, nesta terça-feira (18), operários da Cagece concluíram o serviço de conserto da tubulação. Proprietário do sítio onde passa a adutora disse que o vazamento ocorre com frequência, desde julho, e que a vazão aumentou nos últimos dias. O gerente operacional da Cagece, Adeilson Rolim, confirmou a realização do conserto.

Será realizado, amanhã (21), em Salitre, a primeira edição do Mandioca Fest. O prefeito Rondilson Ribeiro informou que, na programação, haverá seminário sobre a mandioca e seus produtos, além de grande show com Toca do Vale, Lance Love, Lucas Barão e Grupo D10.

Valdir Werbster, natural de Lavras da Mangabeira, no Cariri Cearense, e hoje prefeito de Amontada, no Litoral Oeste do Estado, depois de vários dias licenciado do cargo, por problemas de saúde, está retornando às atividades cheio de ideias e novos projetos.

O prefeito de Acopiara, Antônio Almeida Neto; a prefeita de Caridade, Amanda Tavares; e Webston Pinheiro, prefeito de Solonópole, demonstram preocupação com a economia do País, que atinge diretamente os seus municípios, ainda mais neste momento em que poderão passar por escassez hídrica, principalmente na zona rural.