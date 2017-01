Satélite: Unilab recebe doação

00:00 · 14.01.2017

Após quase três anos de negociação com a família da senhora Ladeísse Silveira, que ao longo da vida colecionou um conjunto de documentos públicos e particulares importantes para compreensão da história de Redenção e da região do Maciço de Baturité foram doados cerca de 327 itens dos 934 itens que fazem parte do acervo histórico à Unilab.

Segurança

A prefeita de Icó, Laís Nunes, se reuniu, nesta semana, com autoridades da segurança pública local para discutir vários assaltos aos cidadãos, bem como à formatação de uma operação policial para inibir a violência.

Propriedade

O Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace) entregou, em 2015 e 2016, 10.459 títulos de propriedade rural, em 88 municípios, beneficiando aproximadamente 12.027 famílias.

Bom

Negociação

Servidores municipais da área da saúde de Barbalha encerraram, no dia 11, a greve iniciada há mais de 630 dias. Os grevistas aceitaram proposta do prefeito Argemiro Neto de aumento de 20% de insalubridade para todas as categorias; 18% de reposição salarial de forma escalonada: 4,5% a cada ano mais o índice inflacionário; criação da lei do Penac; implantação do anuênio e melhorias das condições de trabalho. De acordo com a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sindmub), Jacqueline Barreto, a paralisação "foi a mais longa no País em âmbito municipal".

Mau

Desafio

Uma semana após assumir o município de Redenção, o prefeito David Benevides (PHS), filho do titular da Sefaz, Mauro Filho, teve um choque de realidade. Dentre as dificuldades encontradas, destacam-se a folha de pagamento em atraso de mais de dois meses para servidores, e três meses para aposentados; e obras inacabadas, como posto de posto de saúde do bairro Outeiro e escola na localidade de Ceru. Além disso, há uma grande concentração de lixo; fora o sucateamento de equipamentos. O que o novo gestor considera mais desafiador é o rombo no caixa, que beira os R$ 6 milhões.

O prefeito empossado de Barreira, Alailson Oliveira Saldanha, assegura que a máquina pública tem que adaptar a receita e despesa municipal. Além disso, que dará o devido incentivo à cultura de castanha de caju, a fim de fortalecer a economia do Município.

Josevan Leite de Oliveira foi empossado prefeito do município de Mauriti, no Cariri cearense. Nesse começo de gestão, avalia que as dificuldades eram esperadas, mas não que não possam ser superadas com planejamento e determinação.

Muita diversão é prometida para crianças no projeto Brincando nas Férias, que será desenvolvido em Juazeiro do Norte. A iniciativa do Sesc proporciona diversas atividades para crianças de 3 a 12 anos, entre 16 e 20 deste mês, na "Terra do Padre Cícero".

A Fazenda da Esperança, em Sobral, possui uma panificadora que produz pães e biscoitos. Nesta semana, a consultora do Sebrae, Luana Maura, e o contador Edilberto Neto visitaram o espaço para orientar sobre atividades da venda dos produtos.