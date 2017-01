Satélite: Tradição cultural de Sobral

00:00 · 07.01.2017

O Encontro de Bois e Reisados, um dos eventos mais tradicionais de Sobral, na Zona Norte do Ceará, teve início nessa sexta-feira, pelo 13º ano consecutivo. O evento foi aberto no Boulevard do Arco de Nossa Senhora de Fátima. Durante todo o mês de janeiro, o Encontro terá apresentações em bairros e distritos, atraindo um numeroso público.

Prioridade

O prefeito eleito em Quixadá, Ilário Marques, está fazendo uma força-tarefa para limpar as ruas do Município. Ele se incomoda com a quantidade de lixo deixado nas ruas e avenidas e diz que o serviço foi comprometido na gestão passada devido a gastos. Em 30 dias, ele quer deixar tudo brilhando, com uma destinação correta dos resíduos sólidos.

Vencedor

O vereador de primeiro mandato Pedro Cardoso foi eleito presidente da Câmara Municipal de Pentecoste, para o biênio 2017/2018. O novo vereador concorreu com chapa única e obteve o voto de 11 dos 13 parlamentares da casa. Como presidente do Legislativo municipal, promete a defesa da casa, mas com um espírito de equipe para o sucesso da administração da cidade.

Bom

Cinema

Durante 21 dias, quatro salas de cinema do Crato, Barbalha e Juazeiro do Norte recebem programação cinematográfica gratuita e para todas as idades. É a Mostra 21, que acontece no período de 9 a 29 de janeiro. O projeto é realizado pelo Sesc e tem como tema neste ano "O Absurdo nos Une, Nos Move". Na noite de abertura, será exibido o filme Aquarius, que mostra a luta de uma mulher por seus direitos. Ainda na mesma noite, acontecerá o lançamento da revista Sétima, produzida pelo grupo de estudos de cinema de mesmo nome, em parceria com o Sesc e que, nesta edição, contém a programação da Mostra. A expectativa de público para esse dia é de 200 pessoas.

Mau

Chafarizes

Sofrida pela seca, a cidade de Boa Viagem, no Sertão Central, enfrenta um problema extra: não há verba para a manutenção dos chafarizes. A prefeita Aline Vieira decretou emergência no Município. Em tempo: na cidade é difícil achar água em poço profundo, o que salva a população são os chafarizes, mas não há dinheiro para manter os equipamentos. A gestora está buscando uma solução. Uma grande esperança é que a estação chuvosa deste ano seja semelhante à que ocorreu há seis anos e que banhou, não apenas aquele município, como todo o Estado, especialmente as cidades localizadas na Região do Sertão Central. Há ansiedade e esperança por de um inverno.

Antônio Alves de Melo, o Toinho Contábil, foi empossado para seu terceiro mandato na cidade de Ipaporanga, ex-distrito de Nova Russas, na Região do Cariri. Desde a campanha, o novo prefeito tem prometido uma gestão democrática e participativa.

O empresário Chico Carneiro, do ramo de suinocultura, foi eleito e empossado prefeito de General Sampaio, com maioria esmagadora de votos. Ele garantiu que a sua primeira prioridade é colocar as finanças do Município em equilíbrio.

O presidente da Aprece e ex-prefeito de Piquet Carneiro, Expedito José do Nascimento, vai assumir a presidência da Agência de Desenvolvimento Agropecuário (Adagri) a partir de fevereiro próximo. Para ele, será mais um grande desafio como gestor.

O chefe do escritório do Ibama de Iguatu, Fábio Bandeira, pediu licença e assumiu a Secretária do Meio Ambiente daquele município. Ele disse que uma das prioridades é acabar com o lixão, dando prioridade à coleta seletiva e à conscientização ambiental.