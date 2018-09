00:00 · 13.09.2018

Apresentação de grupos sobralenses, como as bandas Indiocardio e Introspecto, abrirá o show de lançamento do álbum "Da Silva: El Hijo de las Américas", mais novo trabalho da banda Dona Zefinha, de Itapipoca (foto), em parceria com o grupo Pato Mojado (Argentina). A Indiocardio traz para show repertório de músicas autorais, um som independente, eletrônico e experimental.

No dia 24, Coreaú comemora 148. Além de obras e conquistas, ao longo da administração do prefeito Carlos Roner, está em fase final, o moderno prédio da Prefeitura.

O Município de Cariré comemora, no dia 16, 89 anos. Mas, o prefeito Elmo Aguiar informou que, devido à contenção de despesas, neste ano não haverá festa na cidade.

Com o afastamento do prefeito de Aracoiaba, Antonio Cláudio Pinheiro, assumiu o comando do Município a presidente da Câmara de Vereadores, Maria Conceição Pinheiro, uma vez que a vice-prefeita, Maria Valmira Silva de Oliveira, a Dona Bill, havia renunciado ao cargo de vice, ainda em 2017. A prefeita assegura que, até que o quadro se normalize, com a eleição para escolha do novo prefeito e a posse, seu pensamento é cortar despesa.

Negócios

O Escritório Regional do Sebrae realiza, a partir desta quinta-feira, em Quixadá, a 28ª Feira de Negócios da Região Centro do Estado (Fenerce). O espaço será aberto ao público no início da noite. O evento segue no mesmo horário até o sábado (15), na Praça José de Barros, Centro. A entrada é gratuita.

Homenagens

O presidente da CDL de Iguatu, Francisco José Mota Luciano, o Dedé Duquesa, foi homenageado pelo Rotary Club, com o troféu Roberto Costa. A solenidade foi no dia 8, na 55ª Expoiguatu, também promovida pelo Rotary. Duas personalidades foram homenageadas: o empresário, Alfredo Felipe Vieira (in memoriam) e o prefeito, Ednaldo Lavor.

Alailson Saldanha, prefeito de Barreira, no Maciço de Baturité; e Carlos Windson, prefeito de Tauá, no Sertão dos Inhamuns, asseguram que cortar despesas no presente é preparar suas cidades para o futuro.