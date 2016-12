Satélite: Regularização fundiária

00:00 · 24.12.2016

O Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace) entregou ao longo de 2015 e 2016 (até o mês de novembro), 10.459 títulos de propriedade rural, em 88 municípios, beneficiando aproximadamente 12.027 famílias. Ao todo, já foram entregues 34.629 títulos de imóveis rurais aos seus proprietários, beneficiando 39.823 famílias.

Homenagem

A Câmara Municipal de Uruburetama concedeu o título de cidadão uruburetamense ao funcionário público e fundador da Associação Beneficente Nadir & Estela, o nova-russense Francisco José Nunes Carrilho, por relevantes serviços prestados ao povo daquela cidade. O título foi uma das matérias aprovadas pelo Legislativo local.

Cultura

Foi inaugurada a Escola de Saberes de Barbalha. O projeto contempla os mais diversos saberes da cultura nordestina: cinema, música, literatura, danças, folguedos, festas e religiosidade popular. O prédio abrigará salas de aula, a Biblioteca Hildebrando Spínola, centro de memória, acervo audiovisual, loja de artesanato, escritórios e terreiros de folia.

Bom

Desenvolvimento

Uma política pública que merece destaque na Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead) é a Seleção Nacional de Boas Práticas de para o Desenvolvimento Rural Sustentável.

O objetivo é premiar e publicar experiências exitosas que possam ser replicadas por todo o Brasil. Promovido pela Sead, o projeto teve grande repercussão em 2015 e agora está em curso a sua segunda edição. No total, 134 propostas foram selecionadas na fase estadual e agora estão sendo avaliadas pela comissão nacional.

O seminário em que os vencedores serão apresentados está previsto para o primeiro semestre de 2017.

Mau

Semáforo

A instalação dos semáforos na rotatória de Juazeiro do Norte, posto em funcionamento há uma semana, tem gerado diversas críticas dos motoristas. A principal queixa tem sido o intenso congestionamento registrado, sobretudo, nos horários de pico. A fila de veículos ultrapassa 1 km em alguns horários. Pedestres também se queixam da demora para conseguirem atravessar a via, uma das mais movimentadas do triângulo Crajubar. Segundo moradores, a saída para o problema não está em instalar mais semáforos e sim num projeto de engenharia que contemple várias alternativas de mobilidade, sobretudo o transporte público.

Pela terceira vez candidato, Maurício Pinheiro (Maurição) foi eleito para administrar Senador Pompeu, município localizado no Sertão Central do Ceará. Ele segue o mesmo destino de seu sogro, José Rolim, ex-prefeito daquela cidade.

José Maria Gomes, que administrou o município de Farias Brito há oito anos, foi eleito, no último pleito para administrar aquela cidade na Região do Cariri. Desde a campanha, tem prometido uma gestão participativa e transparente.

Comemorando a amizade, a família e a vida, estiveram no Coco Bambu Meireles, Socorro Cunha, Odali Lopes, Luiz Lopes e Luiz Filho. Com todos os membros morando em cidades distintas, a aconchegante Fortaleza foi a escolhida para a confraternização.

A Câmara de Dirigentes e Lojistas (CDL) de Canindé realizou, na última semana, a 11ª edição do Natal Solidário. Mais de 300 crianças receberam presentes e participaram de brincadeiras. O evento foi organizado pelo presidente, Paulo Magalhães Filho.